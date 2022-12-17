ГУР не бачить ознак підготовки окупантами нового наступу

На сьогодні Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України не бачать ознак формування ударних груп для нового наступу росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву речника ГУР Андрія Юсова в ефірі національного телемарафону.
"Ні, станом на даний момент ми цього не бачимо (формування ударних груп для нового наступу. - ред.) і не констатуємо, але це не означає, що такої загрози немає. Якщо така загроза буде, ми матимемо таку інформацію. Станом на даний момент у РФ не готові до нового повномасштабного наступу", - зазначив Юсов.
Він також зазначив, що Україна вже мешкає в умовах повномасштабного вторгнення. Тому йдеться не лише про новий наступ, а й про нові операції у рамках цього повномасштабного наступу.
Нагадаємо, нещодавно головнокомандуючий ЗСУ Валерій Залужний заявив в інтерв’ю The Economist, що він не має сумнівів, що росіяни знову підуть на Київ.
За його словами, резерв російської армії становить 1,2 – 1,5 млн осіб. Наразі росіяни готують близько 200 тис. нових солдатів. Ймовірно, що Росія розпочне новий великий наступ з Донбасу на сході, з півдня чи з Білорусі.