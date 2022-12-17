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ГУР не бачить ознак підготовки окупантами нового наступу

При цьому це не означає, що такої небезпеки немає.

ГУР не бачить ознак підготовки окупантами нового наступу
Російські окупанти
Фото: Сили оборони Запорізького краю

На сьогодні Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України не бачать ознак формування ударних груп для нового наступу росіян. 

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву речника ГУР Андрія Юсова в ефірі національного телемарафону.

"Ні, станом на даний момент ми цього не бачимо (формування ударних груп для нового наступу. - ред.) і не констатуємо, але це не означає, що такої загрози немає. Якщо така загроза буде, ми матимемо таку інформацію. Станом на даний момент у РФ не готові до нового повномасштабного наступу", - зазначив Юсов.

Він також зазначив, що Україна вже мешкає в умовах повномасштабного вторгнення. Тому йдеться не лише про новий наступ, а й про нові операції у рамках цього повномасштабного наступу. 

Нагадаємо, нещодавно головнокомандуючий ЗСУ Валерій Залужний заявив в інтерв’ю The Economist, що він не має сумнівів, що росіяни знову підуть на Київ

За його словами, резерв російської армії становить 1,2 – 1,5 млн осіб. Наразі росіяни готують близько 200 тис. нових солдатів. Ймовірно, що Росія розпочне новий великий наступ з Донбасу на сході, з півдня чи з Білорусі.

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