Російська армія може розпочати нову хвилю наступу у лютому, – Резніков

Виходячі з термінів підготовки мобілізованих солдатів, російська армія може розпочати нову хвилю наступу у війні проти України в лютому 2023 року.

Такий прогноз зробив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю виданню The Guardian.

За його інформацією, в ході мобілізація Росія вже призвала близько 300 тис. осіб. З них близько 150 тис. використовуються для підсилення підрозділів і стільки ж – готує для майбутніх наступів.

“Вони (150 тис. мобілізованих – ред.) приступили до навчальних курсів у різних таборах. Вони готуються щонайменше три місяці. Отже, наступну хвилю наступу спробують розпочати швидше за все в лютому, як і минулого року. Це їх план", – прогнозує Резніков.

На думку міністра оборони, ймовірно РФ продовжить мобілізацію своїх громадян і надалі.

“Адже основною тактикою окупантів є "м'ясорубка", коли вони кидають у бій якнайбільше людей, сподіваючись, що вони зруйнують меншу українську армію”, – зазначив він.

Раніше головнокомандуючий ЗСУ Валерій Залужний говорив про те, що резерв російської армії становить 1,2 – 1,5 млн осіб. Наразі росіяни готують близько 200 тис. нових солдатів. Ймовірно, що Росія розпочне новий великий наступ з Донбасу на сході, з півдня чи з Білорусі.