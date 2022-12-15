Росія депортувала близько 3 млн українців, зокрема 12 000 дітей, – Єрмак

Однією з умов завершення війни є звільнення утримуваних і депортованих до Росії українців. Майже 3 млн українських громадян були депортовані окупантами, серед них – понад 12 000 дітей.
Ще тисячі українців перебувають у полоні. Про це голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив у інтервʼю The Econimist.
"Ми готові здійснити обмін полоненими за формулою «всіх на всіх», за якої всі полонені з обох сторін будуть повернуті додому", – зазначив він.
Іншою гуманітарною вимогою перед завершенням війни є потреба справедливості. Це означає суд і засудження винних у військових злочинах і злочинах проти людяності, а також відшкодування збитків, завданих російською агресією.
"Необхідно створити спеціальний трибунал для покарання винних у злочині агресії, які не можуть бути досягнуті Міжнародним кримінальним судом та іншими існуючими міжнародними судовими установами. Щоб змусити Росію фінансово заплатити за відновлення України, ми також ініціювали створення механізму компенсації в ООН", – заявив голови Офісу президента.
Нагадаємо, що викрадених українських дітей Росія передає на незаконне всиновлення. Процедура такого "всиновлення" дозволяє повністю змінювати імʼя дитини, що ускладнить її пошук законними родичами.