Росія депортувала близько 3 млн українців, зокрема 12 000 дітей, – Єрмак

Ще декілька тисяч перебувають у полоні.

Однією з умов завершення війни є звільнення утримуваних і депортованих до Росії українців. Майже 3 млн українських громадян були депортовані окупантами, серед них – понад 12 000 дітей.

Ще тисячі українців перебувають у полоні. Про це голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив у інтервʼю The Econimist.

"Ми готові здійснити обмін полоненими за формулою «всіх на всіх», за якої всі полонені з обох сторін будуть повернуті додому", – зазначив він.

Іншою гуманітарною вимогою перед завершенням війни є потреба справедливості. Це означає суд і засудження винних у військових злочинах і злочинах проти людяності, а також відшкодування збитків, завданих російською агресією.

"Необхідно створити спеціальний трибунал для покарання винних у злочині агресії, які не можуть бути досягнуті Міжнародним кримінальним судом та іншими існуючими міжнародними судовими установами. Щоб змусити Росію фінансово заплатити за відновлення України, ми також ініціювали створення механізму компенсації в ООН", – заявив голови Офісу президента.

Нагадаємо, що викрадених українських дітей Росія передає на незаконне всиновлення. Процедура такого "всиновлення" дозволяє повністю змінювати імʼя дитини, що ускладнить її пошук законними родичами.