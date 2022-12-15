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Росія депортувала близько 3 млн українців, зокрема 12 000 дітей, – Єрмак

Ще декілька тисяч перебувають у полоні. 

Росія депортувала близько 3 млн українців, зокрема 12 000 дітей, – Єрмак
Фото: надано пресслужбою

Однією з умов завершення війни є звільнення утримуваних і депортованих до Росії українців. Майже 3 млн українських громадян були депортовані окупантами, серед них – понад 12 000 дітей. 

Ще тисячі українців перебувають у полоні. Про це голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив у інтервʼю The Econimist

"Ми готові здійснити обмін полоненими за формулою «всіх на всіх», за якої всі полонені з обох сторін будуть повернуті додому", – зазначив він. 

Іншою гуманітарною вимогою перед завершенням війни є потреба справедливості. Це означає суд і засудження винних у військових злочинах і злочинах проти людяності, а також відшкодування збитків, завданих російською агресією. 

"Необхідно створити спеціальний трибунал для покарання винних у злочині агресії, які не можуть бути досягнуті Міжнародним кримінальним судом та іншими існуючими міжнародними судовими установами. Щоб змусити Росію фінансово заплатити за відновлення України, ми також ініціювали створення механізму компенсації в ООН", – заявив голови Офісу президента. 

Нагадаємо, що викрадених українських дітей Росія передає на незаконне всиновлення. Процедура такого "всиновлення" дозволяє повністю змінювати імʼя дитини, що ускладнить її пошук законними родичами. 

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