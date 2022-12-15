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​Двоє організаторів псевдореферендуму на окупованій Луганщині отримали підозри

Коли російські окупанти дали вказівку провести фейкове волевиявлення, підозрювані стали "членами територіальної виборчої комісії".

​Двоє організаторів псевдореферендуму на окупованій Луганщині отримали підозри
Фото: Луганська обласна прокуратура

Двоє жителів Лисичанська, які організовували проведення псевдореферендуму в місті, отримали підозри.

Про це повідомили в пресслужбі Луганської обласної прокуратури.

Коли російські окупанти дали вказівку провести фейкове волевиявлення, підозрювані стали "членами територіальної виборчої комісії" Лисичанська.

"Фігуранти організовували проведення псевдореферендуму в приміщенні одного з місцевих ліцеїв, а також здійснювали виїздів мобільних виборчих комісій по території м. Лисичанськ Сєвєродонецького району Луганської області", - розповіли в прокуратурі.

Зловмисникам інкримінують посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та колабораційну діяльність (ч. 2 ст. 110, ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Нагадаємо, СБУ встановила 11 організаторів російського псевдореферендуму в окупованих містах Запорізької області. Також спецслужба ідентифікувала колаборантів, які ініціювали "приєднання" до РФ Донеччини.

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