Він передав росіянам заводи харчової та хімічної промисловості в регіоні.

Служба безпеки України повідомила про підозру в колабораціонізмі колишньому голові Пологівської районної ради в Запорізькій області Сергієві Калашнику, який входив до забороненої партії ОПЗЖ.

Як ідеться на сайті спецслужби, зловмисник після окупації частини області підтримав росіян і передав загарбникам заводи харчової та хімічної промисловості в регіоні.

"Перебуваючи на "посаді", він виконував вказівки кремля щодо перелаштування роботи українських підприємств на користь країни-агресора. Насамперед ворога цікавили великі об’єкти хімічної та харчової індустрії. Саме їх потужності Москва планувала використовувати для забезпечення потреб воєнно-промислового комплексу та військових угруповань РФ", - зазначили в СБУ.

Фото: СБУ Колишній голова Пологівської районної ради Запорізької області Сергій Калашник

Підозрюваний "інвентаризував" місцевий бізнес і зобов’язав підприємців перереєструватися у створеній росіянами "военно-гражданской администрации".

В спецслужбі додали, що Калашник змушував керівництво українських компаній сплачувати "податки" до російського бюджету і постачати продукцію до країни-агресора.

"У разі незгоди зловмисник погрожував переслідуванням з боку каральних органів рашистів і фізичною розправою. Для координування роботи колаборанта за ним був "закріплений" російський куратор – заступник губернатора Пензенської області. Саме з ним ворожий поплічник погоджував питання "передачі" агресору українських підприємств, а також організації і проведення псевдореферендуму в захопленому районі", - повідомили в Службі безпеки.

Калашника активно транслювала російська пропаганда, а псевдодокументальні фільми за участі ексочільника райради знімав один із ідеологів рашизму Іван Охлобистін

Зловмисник наразі намагається переховуватись від правосуддя на тимчасово окупованій території України. В СБУ додали, що встановили його місце перебування і проводять заходи для притягнення до відповідальності.

Нагадаємо, Служба безпеки викрила ще одну поплічницю російських окупантів у звільнених районах Харківської області. Зловмисницею виявилась колишня очільниця створеного окупантами "Савинского территориального отдела Изюмской военно-гражданской администрации". Вона збирала паспортні дані місцевих жителів та передавала їх окупантам.

Днями СБУ викрила диякона УПЦ (МП), який агітував за "приєднання" Запоріжжя до Росії.