СБУ викрила диякона УПЦ (МП), який агітував за "приєднання" Запоріжжя до РФ

У своїх "дописах" він заперечував існування українського народу, його мови і культури. Клірик ставив під сумнів державний суверенітет і територіальну цілісність України.

Служба безпеки викрила чергового ворожого поплічника в результаті контрдиверсійних заходів у прифронтових районах півдня України. Зловмисником виявився диякон однієї з церков Запорізької єпархії УПЦ (МП), який публічно схвалював проведення незаконного референдуму щодо "приєднання" регіону до складу РФ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Він активував профіль у заблокованій соцмережі "Вконтакте" і від свого імені "репостив" заклики прокремлівських блогерів на підтримку фейкового плебісциту.

"Коментуючи російські публікації, він агітував людей прийти на "виборчі дільниці" і "проголосувати" на користь країни-агресора", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, у своїх "дописах" він заперечував існування українського народу, його мови і культури. Клірик ставив під сумнів державний суверенітет і територіальну цілісність України у міжнародно визнаних кордонах, беручи з пропагандистських пабліків російської соцмережі, у тому числі "русская весна", матеріали для власного деструктивного контенту.

Ініційована СБУ незалежна експертиза опублікованих матеріалів підтвердила підривну діяльність фігуранта справи.

Під час обшуків за місцем його проживання правоохоронці виявили комп’ютерну техніку з доказами злочинів.

Наразі клірику повідомлено про підозру за ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників) та ч. 1 ст. 161 (умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, релігійної ворожнечі) КК України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочинних дій проти державної безпеки України.

Заходи з викриття правопорушення проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський оголосив про внесення окремих достойників УПЦ МП до санкційного списку. Він також анонсував закон, яким діяльність УПЦ (МП) буде заборонено, зважаючи на її звʼязок з державою-агресором. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "УПЦ (типу не МП) – за крок до повної заборони. Президент обіцяв не зупинятися. Що буде далі?".