Росія отримала нову партію "Шахедів", - ГУР

Російська Федерація поновила удари по Україні іранськими дронами-камікадзе Shahed завдяки новій партії, але використовує їх ощадливіше.

Про це повідомляє “Українська правда” із посиланням на слова представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова в ефірі національного телемарафону.

"Так, це нова партія, але порівняно з початковим масованим використанням "Шахедів" вочевидь менша". Ми не коментуємо зараз кількість, але бачимо, що, наприклад, під час вчорашніх масованих терористичних ракетних ударів "Шахеди" не використовувалися. Використовувалися всі інші наявні засоби, все ракетне озброєння", - повідомив Юсов.

Щодо балістичних ракет іранського виробництва, Юсов зазначив, що розвідці відомо про попередні домовленості РФ з Іраном та надзвичайні зусилля, яких агрессор докладає, щоб отримати ці ракети. Однак станом на зараз Росія їх ще не отримала.

Нагадаємо, на сьогодні Головне управління розвідки Міністерства оборони України не бачать ознак формування ударних груп для нового наступу росіян. При цьому це не означає, що такої небезпеки немає.