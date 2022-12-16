Українцям пропонують подарувати тепло дітям з прифронтових територій

Усі небайдужі можуть долучитися до благодійного проєкту «Зігрівай» та допомогти щонайменше двом тисячам дітей із прифронтових міст і сіл Запорізької та Харківської областей, які через ворожі обстріли тижнями живуть без електрики та опалення. Щоб забезпечити їх базовими теплими речами, благодійний фонд «Клуб Добродіїв» створив інтернет-крамничку, де кожен може подарувати дітям тепло.

«Раніше я жив у Запоріжжі, але зараз живу з бабусею, тіткою та дядьком у селі. Мама каже, тут безпечніше. Інколи ми змушені сидіти в підвалі всю ніч і навіть спати там — це незручно та холодно. Хочеться не мерзнути, але така вже зима», — ділиться 9-річний Максим із села Лежине Запорізької області.

Допомогти дітям зігрітися просто: для цього на сайті проєкту потрібно придбати теплий спальний мішок, грілку чи шапку або одразу весь комплект. Такий набір стане в пригоді вдома, коли вимикають опалення, зігріє в укритті під час повітряної тривоги чи обстрілу, а у випадку евакуації гарантує дитині облаштування теплого спального місця.

«Ми завжди там, де потрібні дітям, і спілкуємося з тими, кому допомагаємо. Для родин ВПО та тих, хто з різних причин не може виїхати з Харківської та Запорізької областей, тепло — це необхідність. Втім, проєкт “Зігрівай” не лише про потребу в теплих речах, це також про підтримку дитячої сміливості, волі та бажання жити. Діти в Україні стійкі та мудрі як на свої роки, тому цієї зими ми даруємо їм зовсім не дитячі подарунки. Кожна добра дія, спрямована на підтримку людей в Україні, лише підтверджує, що світло переможе», — зазначає Марія Артеменко, засновниця та голова БФ «Клуб Добродіїв».

«Ми з братом прикрасили свої робочі столи, щоб під час навчання відчувався новорічний дух. Хоча тепер часто немає світла, тому й уроків дуже мало, а ще дуже мало тепла. Але навіть коли мерзнемо, ми віримо в Україну та перемогу», — розповідає 11-річний Богдан із села Степного Запорізької області.

БФ «Клуб Добродіїв» планує зібрати 4 100 000 гривень на закупівлю теплих речей, які передасть родинам із дітьми у прифронтових населених пунктах.

Всеукраїнський благодійний фонд «Клуб Добродіїв» офіційно заснувала 2016 року Марія Артеменко. «Кожна дитина має право на безпечне та щасливе дитинство. А також шанс на успіх, незалежно від соціального статусу і життєвих обставин» — ось, у що вірить команда фонду та на чому продовжує стояти протягом усіх років своєї діяльності. З початку повномасштабного вторгнення понад 45 000 дітей із різних куточків України здобули підтримку і допомогу від «Клубу Добродіїв». Ціль на наступний рік — допомога сотням тисяч дітей.