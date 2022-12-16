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Українцям пропонують подарувати тепло дітям з прифронтових територій

На сайті проєкту потрібно придбати теплий спальний мішок, грілку чи шапку або одразу весь комплект.

Усі небайдужі можуть долучитися до благодійного проєкту «Зігрівай» та допомогти щонайменше двом тисячам дітей із прифронтових міст і сіл Запорізької та Харківської областей, які через ворожі обстріли тижнями живуть без електрики та опалення. Щоб забезпечити їх базовими теплими речами, благодійний фонд «Клуб Добродіїв» створив інтернет-крамничку, де кожен може подарувати дітям тепло.

«Раніше я жив у Запоріжжі, але зараз живу з бабусею, тіткою та дядьком у селі. Мама каже, тут безпечніше. Інколи ми змушені сидіти в підвалі всю ніч і навіть спати там — це незручно та холодно. Хочеться не мерзнути, але така вже зима», — ділиться 9-річний Максим із села Лежине Запорізької області.

Допомогти дітям зігрітися просто: для цього на сайті проєкту потрібно придбати теплий спальний мішок, грілку чи шапку або одразу весь комплект. Такий набір стане в пригоді вдома, коли вимикають опалення, зігріє в укритті під час повітряної тривоги чи обстрілу, а у випадку евакуації гарантує дитині облаштування теплого спального місця. 

«Ми завжди там, де потрібні дітям, і спілкуємося з тими, кому допомагаємо. Для родин ВПО та тих, хто з різних причин не може виїхати з Харківської та Запорізької областей, тепло — це необхідність. Втім, проєкт “Зігрівай” не лише про потребу в теплих речах, це також про підтримку дитячої сміливості, волі та бажання жити. Діти в Україні стійкі та мудрі як на свої роки, тому цієї зими ми даруємо їм зовсім не дитячі подарунки. Кожна добра дія, спрямована на підтримку людей в Україні, лише підтверджує, що світло переможе», — зазначає Марія Артеменко, засновниця та голова БФ «Клуб Добродіїв». 

«Ми з братом прикрасили свої робочі столи, щоб під час навчання відчувався новорічний дух. Хоча тепер часто немає світла, тому й уроків дуже мало, а ще дуже мало тепла. Але навіть коли мерзнемо, ми віримо в Україну та перемогу», — розповідає 11-річний Богдан із села Степного Запорізької області.  

БФ «Клуб Добродіїв» планує зібрати 4 100 000 гривень на закупівлю теплих речей, які передасть родинам із дітьми у прифронтових населених пунктах.

Всеукраїнський благодійний фонд «Клуб Добродіїв» офіційно заснувала 2016 року Марія Артеменко. «Кожна дитина має право на безпечне та щасливе дитинство. А також шанс на успіх, незалежно від соціального статусу і життєвих обставин» — ось, у що вірить команда фонду та на чому продовжує стояти протягом усіх років своєї діяльності. З початку повномасштабного вторгнення понад 45 000 дітей із різних куточків України здобули підтримку і допомогу від «Клубу Добродіїв». Ціль на наступний рік — допомога сотням тисяч дітей.

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