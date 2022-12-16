США поки не бачать підготовки Росією наступу на Київ, але уважно стежать за ситуацією, - Кірбі

"Ми не бачимо будь-яких свідчень, що прямо зараз буде наступ".

Сполучені Штати Америки не виявили ознак підготовки наступу російських військ на Київ.

Про це заявив на брифінгу представник Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає РБК-Україна.

"Ми не бачимо будь-яких свідчень, що прямо зараз буде наступ на Київ", - сказав Кірбі.

Водночас, він зазначив, що Сполучені Штати, як і раніше, максимально уважно стежитимуть за розвитком ситуації навколо пересування сил російської армії.

Нагадаємо, в кінці жовтня у Генштабі ЗСУ також виключали наступ на Київ, оскільки вже тоді росіяни зосередилися на енергооб'єктах України. Вони досі завдають ударів по критичній інфраструктурі, а також по цивільним об'єктам.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів в інтерв’ю The Economist, що наразі резерв російської армії становить 1,2 – 1,5 млн осіб. Також росіяни готують близько 200 тис. нових солдатів. Ймовірно, що Росія розпочне новий великий наступ з Донбасу на сході, з півдня чи з Білорусі.

"Я не маю сумнівів, що вони знову підуть на Київ", – наголосив головнокомандувач.

Раніше Залужний повідомив, що зараз ситуація на Донбасі непроста, але для російської армії вона безвихідна. Росіяни, ймовірно, шукають способи отримати паузу у бойових діях будь-якими способами.