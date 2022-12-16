США поки не бачать підготовки Росією наступу на Київ, але уважно стежать за ситуацією, - Кірбі

Сполучені Штати Америки не виявили ознак підготовки наступу російських військ на Київ.
Про це заявив на брифінгу представник Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає РБК-Україна.
"Ми не бачимо будь-яких свідчень, що прямо зараз буде наступ на Київ", - сказав Кірбі.
Водночас, він зазначив, що Сполучені Штати, як і раніше, максимально уважно стежитимуть за розвитком ситуації навколо пересування сил російської армії.
Нагадаємо, в кінці жовтня у Генштабі ЗСУ також виключали наступ на Київ, оскільки вже тоді росіяни зосередилися на енергооб'єктах України. Вони досі завдають ударів по критичній інфраструктурі, а також по цивільним об'єктам.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів в інтерв’ю The Economist, що наразі резерв російської армії становить 1,2 – 1,5 млн осіб. Також росіяни готують близько 200 тис. нових солдатів. Ймовірно, що Росія розпочне новий великий наступ з Донбасу на сході, з півдня чи з Білорусі.
"Я не маю сумнівів, що вони знову підуть на Київ", – наголосив головнокомандувач.
Раніше Залужний повідомив, що зараз ситуація на Донбасі непроста, але для російської армії вона безвихідна. Росіяни, ймовірно, шукають способи отримати паузу у бойових діях будь-якими способами.