Наступ на Київ не виключається, але зараз ознак підготовки Росії немає, – Генштаб

На Волинському, Київському і Житомирському напрямках обстановка стабільна. Протягом тижня ворог бив ракетами по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктах Ковель, Рівне, Дитятки та інших.

Діяльність російських військових вказує на системну підготовку до ескалації. Про це на брифінгу заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

Є дані, що росіяни оцінюють готовність військових частин Гродненської, Гомельської та Брестської областей Білорусі. Сплановано оцінити готовність західного регіону до приведення в бойову готовність під виглядом тренувань.

Представник Генштабу повідомив: не виключається, що Росія вдастся до своїх амбітних планів і спробує наступати на Київ. Можуть бути операції з території Білорусі: через ЧАЕС і територію Чернігівської області. Поки загрози безпосередньої атаки Києва не спостерігається, але сили оборони готові. Поки що росіяни зосередились на завданні шкоди енергетичній інфраструктурі та порушенні ланцюгів постачання техніки від союзників.

Громов зазначив, що, крім аеродрому Зябрівка, Росія намагається перекинути свої війська і на інші білоруські аеродроми. 10 запусків "шахедів" цього тижня було запущені по українцях з Білорусі. ЗСУ наростили своє угруповання на півночі країни і готові до будь-яких подій.

Приховані заходи, як переміщення техніки і особового складу, поєднуються з публічними заявами білоруської влади про відсутність намірів нападати на Україну. Але постійні зустрічі влади Білорусі з представниками трудових колективів формують образ необхідності проведення "упереджувальних дій" проти України і НАТО.

На Чернігівському і Сумському напрямках ворог проводить турбуючі обстріли по позиціях військ і цивільній інфраструктурі. Були також ракетні удари.

На Харківському напрямку ворог намагався наступати на напрямках Середа – Тернова, але успіху не мав. Завдав ракетних та авіаударів по позиціях наших військ.

На Краматорському напрямку окупанти вели наступальні дії та завдали ракетних та авіаударів по позиціях військ. Наступ для росіян був без успіху.

На Бахмутському напрямку обстановка складна, але контрольована. Противник продовжує авіаудари, зокрема біля Бахмута. Під час штурму на напрямку Бахмут-Покровське ЗСУ відновили контроль над двома взводними опорними пунктами.

На Авдіївському і Новопавлівському напрямках біля Вугледару був удар по цивільній інфраструктурі.

Сили оборони зводять нанівець спроби ворога відтіснити їх біля Красногорівки, Камʼянки та інших населених пунктів Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог веде оборону, завдає ракетних ударів, авіадуарів по позиціях військ та цивільній інфраструктурі.

На Херсонському напрямку оборонці відбили атаки ворога в районах трьох населених пунктів. Противник завдав авіаударів по Миколаївській області, били також по Одеській області.

Росія за тиждень зменшила інтенсивність застосування ракет. З 19 жовтня росіяни випустили 52 ракет, з 10 по 18 жовтня – 146. Майже половину крилатих ракет було знищено.

114 ударних БпЛА було застосовано, що на третину менше попереднього тижня.

Нагадаємо, тільки за поточну добу сили оборони збили 19 безпілотників. З них 15 – у Одеській області.