Укренерго обмежить постачання електроенергії у Києві та центральних областях

Сьогодні вночі росіяни знову обстріляли енергетичну інфраструктуру України. Було пошкоджено обладнання магістральної мережі української енергосистеми в центральних областях.
Про це повідомляє у Telegram Укренерго.
“Щоб запобігти перевантаженню мережі сьогодні зранку Диспетчерський центр “Укренерго” надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяг, на який потрібно обмежити споживання електроенергії в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях”, – йдеться у повідомленні.
Надалі величина необхідного обмеження споживачів буде регулюватися залежно від поточної ситуації в енергосистемі.
В компанії зазначили, що обмеження споживачів необхідні для зменшення навантаження на мережі та уникнення повторних аварій після того, як інфраструктура була пошкоджена обстрілами росіян.
Нагадаємо, в Укренерго визнали нерівномірні відключення світла серед споживачів.