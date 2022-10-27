Укренерго обмежить постачання електроенергії у Києві та центральних областях

Такі заходи дають можливість енергетикам швидше відновити пошкоджені об'єкти і тримати систему збалансованою.

Сьогодні вночі росіяни знову обстріляли енергетичну інфраструктуру України. Було пошкоджено обладнання магістральної мережі української енергосистеми в центральних областях.

Про це повідомляє у Telegram Укренерго.

“Щоб запобігти перевантаженню мережі сьогодні зранку Диспетчерський центр “Укренерго” надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяг, на який потрібно обмежити споживання електроенергії в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях”, – йдеться у повідомленні.

Надалі величина необхідного обмеження споживачів буде регулюватися залежно від поточної ситуації в енергосистемі.

В компанії зазначили, що обмеження споживачів необхідні для зменшення навантаження на мережі та уникнення повторних аварій після того, як інфраструктура була пошкоджена обстрілами росіян.

Нагадаємо, в Укренерго визнали нерівномірні відключення світла серед споживачів.