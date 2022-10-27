Литва відправила українським захисникам сім броньованих позашляховиків Toyota Land Cruiser 200. Про це міністр оборони Арвідас Анаушаускас повідомив у твіттері.

"Більше підтримки Україні! Армія Литви відправила в Україну сім броньованих позашляховиків Toyota Land Cruiser 200", – написав він.

Міністр оборони додав, що також відправлена інша техніка, але деталей не навів.

More support to Ukraine 🇺🇦 ! @LTU_Army sent 7 armored SUVs "Toyota Land Cruiser 200" and other equipment to Ukraine. pic.twitter.com/76TTy27d47 — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) October 27, 2022

Нагадаємо, Міністерство довкілля Литви нещодавно передало шість позашляховиків для українських природних парків. Їх отримали "Пуща Радзивіла", Національний природний парк "Тузлівські лимани" і Гетьманський національний природний парк.