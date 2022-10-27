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Литва відправила українським захисникам сім броньованих позашляховиків

Також відправили іншу техніку. 

Литва відправила українським захисникам сім броньованих позашляховиків
Фото: Arvydas Anušauskas Twitter

Литва відправила українським захисникам сім броньованих позашляховиків Toyota Land Cruiser 200. Про це міністр оборони Арвідас Анаушаускас повідомив у твіттері.

"Більше підтримки Україні! Армія Литви відправила в Україну сім броньованих позашляховиків Toyota Land Cruiser 200", – написав він.

Міністр оборони додав, що також відправлена інша техніка, але деталей не навів.

Нагадаємо, Міністерство довкілля Литви нещодавно передало шість позашляховиків для українських природних парків. Їх отримали "Пуща Радзивіла", Національний природний парк "Тузлівські лимани" і Гетьманський національний природний парк. 

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