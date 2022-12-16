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Через пошкодження інфраструктури затримується рух 28 потягів, - УЗ

Пасажирів просять слідкувати за оновленням інформації на офіційних каналах УЗ.

Через пошкодження інфраструктури затримується рух 28 потягів, - УЗ
Ілюстративне фото
Фото: Міністерство інфраструктури України

"Укрзалізниця" повідомляє про затримку низки потягів через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки Росії.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби УЗ у Telegram.

Так, станом на 17::00 із затримкою більше 1 години курсує 16 поїздів; від 30 до 60 хвилин - 2 поїзди та з затримкою 5-30 хвилин - 10 поїздів. Ще 11 поїздів їдуть за графіком.

Найбільші затримки наразі спостерігаються на таких рейсах:

  • №725/726 Харків – Київ (+4 год 41 хв);
  • №1/2 Івано-Франківськ – Харків (+4 год 29 хв);
  • №93/94 Хелм – Харків (+4 год 29 хв);
  • №711/712 Київ – Краматорськ (+4 год 21 хв);
  • №781/782 Черкаси – Київ (+4 год 18 хв);
  • №721/722 Київ – Харків (+4 год 16 хв);
  • №3/4 Ужгород – Запоріжжя (+3 год 49 хв);
  • №111/112 Київ – Ізюм (+2 год 36 хв);
  • №31/32 Перемишль – Запоріжжя (+2 год 24 хв);
  • №131/132 Дніпро – Львів (+2 год 15 хв);
  • №45/46 Ужгород – Харків (+2 год 14 хв);
  • №731/732 Київ – Дніпро (+2 год 14 хв);
  • №755/756 Київ – Луцьк (+1 год 55 хв);
  • №119/120 Львів – Запоріжжя (+1 год 39 хв);
  • №773/774 Київ – Шостка (+1 год 20 хв);
  • №785/786 Шостка – Київ (+40 хв);
  • №749/750 Київ – Ужгород (+30 хв).

"Продовжуємо контролювати ситуацію на вокзалах, на більшості з них забезпечується стабільне енергопостачання", - зазначили в УЗ.

Київська міська кільцева електричка продовжує рух.

Пасажирів просять слідкувати за оновленням інформації на офіційних каналах УЗ та уважно слухати оголошення на вокзалах та станціях.

Нагадаємо, сьоодні повітряна тривога, яку зранку оголосили в більшості регіонів, тривала більше трьох годин. Росіяни випустили по Україні понад 60 ракет. По всій країні запроваджено аварійні відключення електроенергії.

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