Ранкова масована атака ворога: вибухи, знеструмлення, перебої з водопостачанням (оновлюється)

Повітряну тривогу станом на 8:29 оголосили в більшості регіонів. Росіяни випустили по Україні понад 60 ракет. По всій країні запроваджено аварійні відключення електроенергії.

"Випущені традиційно з літаків Ту-95 - це ракети Х-555 і Х-101. Також є пуски "Калібрів" з Чорного моря, маємо також запуски ракет С-300. Також є робота бомбардувальників Ту-22 М3, які пускають ракети Х-22", - зазначив речник Повітряних сил Юрія Ігнат.

Крім того, у небі було помічено роботу Міг-31К, носіїв “Кинджалів”.

Через обстріли російськими окупантами пошкоджено енергетичні об’єкти на сході та півдні України, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

“Чергова хвиля масованих російських обстрілів енергетичної інфраструктури. Вже пошкоджені енергооб‘єкти як на сході, так і на півдні країни. Обстріли продовжуються”, - написав урядовець. За його даними, можливе падіння обсягів генерації. Відбуватимуться аварійні відключення світла.

Мінімум три удари росіяни завдали по критичній інфраструктурі Харківської області.

Унаслідок ворожої ракетної атаки Харків повністю знеструмлено. У місті працюють всі "пункти незламності", де можна зігрітися і зарядити пристрої.

Електроенергія зникла і в Полтаві.

Без світла залишилась і Сумщина.

У Кривому Розі внаслідок атаки російськими ракетами є влучання, повідомив мер міста Олександр Вілкул.

За інформацією заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка, є руйнування житлового будинку. Під завалами можуть бути люди, на місці працюють екстрені служби.

12 ракетних ударів було завдано по Запоріжжю, повідомив секретар міської ради Запоріжжя Анатолій Куртєв.

Пізніше очільник Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив про завдання по регіону близько 15 ракетних ударів.

У Київській області під час повітряної тривоги спрацювала протиповітряна оборона.

Згодом міський голова Бучі Анатолій Федорук повідомив, що біля міста збили одну з ворожих ракет.

Протиповітряна оборона спрацювала також у Полтавській області.

Під час тривоги пролунали вибухи у трьох районах Києва. Спершу – в Деснянському, потім – Дніпровському, близько 9:30 – у Голосіївському, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За словами голови КМВА Сергія Попка, працювала ППО.

У Києві повністю зупинили рух метро на всіх гілках. Підземні станції працюють як укриття.

У всіх районах Києва почалися перебої з водопостачанням.

"У зв‘язку з пошкодженнями енергоінфраструктури в усіх районах столиці є перебої з водопостачанням. Фахівці працюють, щоб стабілізувати систему. Про всяк випадок, підготуйте запас питної та технічної води", – закликали в адміністрації.

Через масований ракетний удар по Україні в Дніпрі призупинено роботу тролейбусів і трамваїв. Метро працює як укриття.

"Станом на 10:00 відсутнє живлення на підстанціях електротранспорту та метрополітену. Зупинено роботу метрополітену та всіх технічних рейсів електротранспорту", - йдеться в повідомленні Департаменту транспорту Дніпровської міськради.

Унаслідок пошкодження енергетичної інфраструктури знеструмлена низка залізничних станцій дільниць у Харківський, Кіровоградській, Донецькій та Дніпропетровській областях, повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Наразі пасажирські електропоїзди у цих регіонах прямуватимуть під резервними тепловозами. Зберігайте спокій, слідкуйте за оновленнями інформації на офіційних каналах Укрзалізниці та вокзалах", - йдеться у повідомленні.

Посадка та висадка триває через підземні переходи.

У Житомирській області в зв'язку із загрозою ракетного удару по об'єктах енергетичної інфраструктури енергетики застосували екстрені відключення енергопостачання.

"Це дозволить запобігти масштабним пошкодженням у разі влучання ворожих ракет. Зберігайте спокій. Опісля закінчення тривоги енергоживлення буде відновлено!" – повідомив голова Житомирської області Віталій Бунечко.

Сьогоднішні удари – друга за грудень масована ракетна атака росіян на українців. Попередня відбулася 5 грудня, більшість обʼєктів були збиті.