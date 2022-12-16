У Куп’янську в лікарню влучила ракета, - Синєгубов

Сьогодні вранці, 16 грудня, російська ракета влучила в центральну міську лікарню Куп’янська.
Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
“Біля 7 ранку в місті Куп’янськ російські загарбники нанесли ракетний удар по центральній міській лікарні. Попередньо комплексами С-300. Є пряме влучання в будівлю аптеки”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що також пошкоджено інфекційне відділення лікарні. Жертв та постраждалих не виявлено.
Ворожі обʼєкти збили і в Київській та Полтавській областях. Влучання є в Харкові та Кривому Розі. Харків і Полтаву знеструмлено.
Це – друга за грудень масована ракетна атака росіян на українців. Попередня відбулася 5 грудня, більшість обʼєктів були збиті.