У Куп’янську в лікарню влучила ракета, - Синєгубов

На щастя, жертв та постраждалих не виявлено.

Сьогодні вранці, 16 грудня, російська ракета влучила в центральну міську лікарню Куп’янська.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

“Біля 7 ранку в місті Куп’янськ російські загарбники нанесли ракетний удар по центральній міській лікарні. Попередньо комплексами С-300. Є пряме влучання в будівлю аптеки”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також пошкоджено інфекційне відділення лікарні. Жертв та постраждалих не виявлено.

Нагадаємо, сьогодні вранці, 16 грудня, Росія в черговий раз нанесла масований ракетний удар по Україні. Під час тривоги пролунали вибухи у трьох районах Києва . Спершу – в Деснянському, потім – Дніпровському, близько 9:30 – у Голосіївському.

Ворожі обʼєкти збили і в Київській та Полтавській областях. Влучання є в Харкові та Кривому Розі. Харків і Полтаву знеструмлено.

Це – друга за грудень масована ракетна атака росіян на українців. Попередня відбулася 5 грудня, більшість обʼєктів були збиті.