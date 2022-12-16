У трьох районах Києва – вибухи (оновлено)

Під час тривоги пролунали вибухи у трьох районах Києва. Спершу – в Деснянському, потім – Дніпровському, близько 9:30 – у Голосіївському.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
"Залишайтеся в укриттях!" – закликав він.
За словами голови КМВА Сергыя Попка, працює ППО.
"Вибухи в Дніпровському та Голосівському районі. Працює ППО!" – заявив він.
Ворожі обʼєкти збили і в Київській та Полтавській областях. Влучання є в Харкові та Кривому Розі. Харків і Полтаву знеструмлено.
Це – друга за грудень масована ракетна атака росіян на українців. Попередня відбулася 5 грудня, більшість обʼєктів були збиті.