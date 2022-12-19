Росіяни завдали 83 удари по Сумщині, скидали вибухівку з безпілотників

Під вогонь окупантів потрапили шість громад.

Російські окупаційні війська завдала 83 ударів по Сумщині.

Про це повідомив керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його словами, під вогонь потрапили Великописарівська, Краснопільська, Миропільська, Юнаківська, Хотінська та Шалигинська громади.

Великописарівську ОТГ рашисти шість разів обстріляли із САУ. Хотінську двічі накрили вогнем із артилерії. На території громади розірвалися 34 снаряди.

По Шалигинській ОТГ росіяни відкривали вогонь із гранатометів (було зафіксовано 5 "приходів"), стрілецької зброї (5 черг) та кулеметів (10 черг).

Рашисти двічі скидали вибухівку з безпілотників на Краснопільську громаду. Також тут було 15 "приходів" зі САУ.

Десяток ворожих артилерійських обстрілів зафіксували по Юнаківськів громаді, чотири - по Миропільській. В останні розірвалося ще дев'ять мін.

За словами керівника ОВА, було пошкоджені три приватні будинки та електролінія.

Нагадаємо, напередодні росіяни завдали 26 ударів по двох громадах Сумщини. А протягом суботи, 17 грудня, ворог 20 разів обстріляв прикордоння області із різних видів озброєння.