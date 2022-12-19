В Івано-Франківську відкрили "Ялинку Перемоги"

У Івано-Франківську відкрили головне новорічне дерево. Його прикрашають дитячі малюнки, а підсвітка реалізована за допомогою гірлянд, які живитимуться від альтернативних джерел енергії.

Про це повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

“Цього року символ нового року переможний. Його прикрасили 350 дитячих малюнків з гербами деокупованих міст, янголами-захисниками, псом Патроном, патріотичними гаслами”, - написав мер міста.

Він додав, що каркас для дерева, заввишки 5 м виготовили учні професійно-технічного училища.

Фото: Руслан Марцинків

Фото: Руслан Марцинків

Нагадаємо, у День Святого Миколая засвітили “Ялинку незламності” на Софійській площі у Києві. А у Харкові новорічну ялинку поставили в метро.