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В Івано-Франківську відкрили "Ялинку Перемоги"

Дерево має висоту 5 метрів.

В Івано-Франківську відкрили "Ялинку Перемоги"
Фото: Руслан Марцинків

У Івано-Франківську відкрили головне новорічне дерево. Його прикрашають дитячі малюнки, а підсвітка реалізована за допомогою гірлянд, які живитимуться від альтернативних джерел енергії.

Про це повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

“Цього року символ нового року переможний. Його прикрасили 350 дитячих малюнків з гербами деокупованих міст, янголами-захисниками, псом Патроном, патріотичними гаслами”, - написав мер міста. 

Він додав, що каркас для дерева, заввишки 5 м виготовили учні професійно-технічного училища. 

Фото: Руслан Марцинків

Фото: Руслан Марцинків

Нагадаємо, у День Святого Миколая засвітили “Ялинку незламності” на Софійській площі у Києві. А у Харкові новорічну ялинку поставили в метро.

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