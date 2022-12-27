На війні загинув херсонський журналіст Антон Коломієць

У нього залишилися дружина і двоє маленьких синів.

На війні загинув херсонський журналіст і режисер Антон Коломієць.

Про це повідомили у Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення з посиланням на його колег.

Антон став на захист Батьківщини з перших днів повномасташбного вторгнення.

Антон Коломієць здобув фах режисера телебачення в Херсонському державному університеті.

“Він працював на телеканалі “Скіфія”, що згодом став херсонською філією Суспільного. 6 років поспіль вів прогноз погоди на телеканалі, щоранку обдаровуючи херсонців добрим настроєм”, – йдеться у повідомленні.

Коломієць був також режисером прямих ефірів і працював і на інших херсонських телеканалах.

У нього залишилися дружина і двоє маленьких синів.

Нагадаємо, у боротьбі з російським загарбником помер один з розробників гри S.T.A.L.K.E.R. Володимир Єжов.