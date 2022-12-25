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На війні загинув один з розробників гри S.T.A.L.K.E.R. Володимир Єжов

Захисник, попередньо, загинув під Бахмутом.

У боротьбі з російським загарбником помер один з розробників гри S.T.A.L.K.E.R. Володимир Єжов.

Про це у соцмережі Facebook повідомив його брат Вʼячеслав.

“Сьогодні, захищаючи Україну, загинув мій рідний брат, батько двох дітей, вірний друг із щирим серцем”, – написав Вʼячеслав Єжов.

Хлопець процитував слова брата про те, що “у боротьбі, яку зараз веде український народ, народжується щасливе майбутнє наших дітей”.

Фото: t.me/yigal_levin
Як пише Укрінформ, за інформацією із соцмереж, Володимир Єжов загинув під Бахмутом.

Відомо, що українська компанія GSC Game World, яка є розробником гри S.T.A.L.K.E.R., зібрала понад 800 000 доларів США для підтримки України. Після початку повномасштабного вторгнення РФ компанія заявила, що припиняє продавати свою продукцію користувачам у Росії.

Нагадаємо, на війні проти Росії загинув колишній політв'язень Кремля Геннадій Афанасьєв.

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