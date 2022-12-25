На війні загинув один з розробників гри S.T.A.L.K.E.R. Володимир Єжов

У боротьбі з російським загарбником помер один з розробників гри S.T.A.L.K.E.R. Володимир Єжов.
Про це у соцмережі Facebook повідомив його брат Вʼячеслав.
“Сьогодні, захищаючи Україну, загинув мій рідний брат, батько двох дітей, вірний друг із щирим серцем”, – написав Вʼячеслав Єжов.
Хлопець процитував слова брата про те, що “у боротьбі, яку зараз веде український народ, народжується щасливе майбутнє наших дітей”.
Відомо, що українська компанія GSC Game World, яка є розробником гри S.T.A.L.K.E.R., зібрала понад 800 000 доларів США для підтримки України. Після початку повномасштабного вторгнення РФ компанія заявила, що припиняє продавати свою продукцію користувачам у Росії.загинув колишній політв'язень Кремля Геннадій Афанасьєв.