На війні загинув один з розробників гри S.T.A.L.K.E.R. Володимир Єжов

У боротьбі з російським загарбником помер один з розробників гри S.T.A.L.K.E.R. Володимир Єжов.

Про це у соцмережі Facebook повідомив його брат Вʼячеслав.

“Сьогодні, захищаючи Україну, загинув мій рідний брат, батько двох дітей, вірний друг із щирим серцем”, – написав Вʼячеслав Єжов.

Хлопець процитував слова брата про те, що “у боротьбі, яку зараз веде український народ, народжується щасливе майбутнє наших дітей”.

Фото: t.me/yigal_levin

Як пише Укрінформ , за інформацією із соцмереж, Володимир Єжов загинув під Бахмутом.

Відомо, що українська компанія GSC Game World, яка є розробником гри S.T.A.L.K.E.R., зібрала понад 800 000 доларів США для підтримки України. Після початку повномасштабного вторгнення РФ компанія заявила, що припиняє продавати свою продукцію користувачам у Росії.