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Зеленський ввів у дію рішення РНБО про огляд громадської безпеки та цивільного захисту

Уряд має проконтролювати розроблення Стратегії за результатами огляду.

Зеленський ввів у дію рішення РНБО про огляд громадської безпеки та цивільного захисту
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ про введення рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 грудня “Про проведення огляду громадської безпеки та цивільного захисту”.

Рішення передбачає, що Уряд має проконтролювати розроблення за результатами огляду Стратегії громадської безпеки та цивільного захисту України та її внесення до РНБО для схвалення й подальшого затвердження указом Президента України.

Після цього Міністерство внутрішніх справ України має проконтролювати напрацювання галузевих стратегій, державних цільових програм у сферах громадської безпеки, захисту та охорони державного кордону України, цивільного захисту та міграційної політики, а також оперативних планів та планів застосування сил і засобів у кризових ситуаціях.

Також має бути переглянута Стратегія інтегрованого управління кордонами на період до 2025 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 липня 2019 року № 687-р. Також удосконалять план заходів з її реалізації з урахуванням надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС.

Національний інститут стратегічних досліджень відповідатиме за науково-методичне забезпечення проведення огляду та підготовку проєктів документів планування у сферах, що належать до компетенції МВС.

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