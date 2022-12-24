Президент України Володимир Зеленський привітав християн західного обряду з Різдвом.

“Вітаю зі світлим святом Різдва християн західного обряду! Сьогоднішній день та всі прийдешні зимові свята ми зустрічаємо в непростих обставинах. Хтось побачить сьогодні першу зірку в небі над Бахмутом, Рубіжним, Кремінною. Хтось зустріне свято в чужих домівках, але не в чужих людей – українців, що дали прихисток українцям. Хтось почує «Щедрик» іншою мовою – у Варшаві, Берліні, Лондоні, Нью-Йорку, Торонто та в багатьох інших містах і країнах. А хтось зустріне це Різдво у неволі, але хай памʼятає, що ми йдемо й по цих наших людей, ми повернемо свободу всім українцям і українкам”, - сказав президент.

Також він запевнив, що українці не будуть чекати дива, адже творять його самі.

Нагадаємо, у жовтні на засіданні Священного Синоду Православної церкви України вирішили дозволити парафіям відзначати Різдво Христове 25 грудня.