Німеччина передала Україні чергову БРЕМ і готується передати 50 польових обігрівачів

Протягом останнього тижня Німеччина передала Україні ще одну, вже тринадцяту броньовану ремонтно-евакуаційну машину (БРЕМ) Bergepanzer 2.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на дані німецького уряду.

Окрім БРЕМ, Україна отримала від Німеччини 13 автомобілів прикордонної служби (загалом їх уже 78), одну карету швидкої допомоги (до цього – 34) та два вилкові навантажувачі (всього шість).

Зі списку випливає, що німецька сторона готує до передання 26 змінних систем для навантажувачів і 50 польових обігрівачів.

Bergepanzer 2 розроблена на базі бойового танка Leopard 1. Вона забезпечує відновлення пошкоджених у бою машин, підтримку в установці й демонтажі двигунів та башт.

На початку грудня Німеччина передала Україні ще 20 бронеавтомобілів Dingo, а також два тягачі-транспортери танків M1070 Oshkosh.

Нагадаємо, Федеральний уряд Німеччини вивчає можливість надання Україні ППО Patriot після передачі цих систем протиповітряної оборони Сполученими Штатами.

Як повідомлялося, Пентагон розглядає можливість навчання Збройних сил України експлуатації системи протиракетної оборони Patriot на військовій базі в Сполучених Штатах.