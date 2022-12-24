Міністр оборони Франції приїде до Києва

Програма візиту поки остаточно не готова.

Міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню відвідає Київ у середу, 28 грудня.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Стверджується, що своїм візитом Лекорню має "продемонструвати українській владі незмінну підтримку Франції з моменту початку війни 24 лютого".

Програма візиту керівника міністерства збройних сил Франції поки остаточно не готова. Очікується, що він вшанує пам'ять загиблих українських військових під час відвідання пам'ятника героям у Києві та зустрінеться зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим.

Нагадаємо, що 22 грудня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що абсолютним пріоритетом для Заходу сьогодні є захист України.

Також Франція відправила в Україну батареї протиповітряної оборони Crotale.