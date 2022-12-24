У Чорнобаївці спіймали колаборанта, що закликав брати участь у псевдореферендумі

Затримано мешканця Чорнобаївки Херсонської області, який під час окупації закликав місцевих брати участь у псевдореферендумі.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури затримано та повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору мешканцю с. Чорнобаївка (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

За даними слідства, під час окупації Херсонщини підозрюваний, співпрацюючи з окупаційною владою РФ, добровільно зайняв посаду так званого «директора комунального предприятия ВГА Чернобаевской сельской ТГ Херсонского района Херсонской области». Як «керівник» комунального підприємства він почав активно виконувати покладені на нього завдання та всіляко допомагав окупантам орієнтуватися на місцевості. Також надавав інформацію про інфраструктуру та об’єкти з продовольством.

Зазначається, що він забезпечував зберігання та роздачу так званої «гуманітарки» місцевим мешканцям, при цьому виправдовував збройну агресію РФ. Також підозрюваний розповсюджував агітаційні матеріали та закликав жителів брати участь у псевдореферендумі щодо виходу області зі складу України та приєднання до територій РФ.

Наразі за клопотанням прокурора підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою, без альтернативи внесення застави. Досудове розслідування проводять слідчі УСБ України в Херсонській області.

Нагадаємо, нещодавно у тимчасово окупованій Каховці ліквідували гауляйтера Андрія Штепу. Він згорів у власному авто внаслідок вибуху.