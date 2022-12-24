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Суровікін та Пригожин протистоять Шойгу, - Буданов

Саме тому “Вагнер” фанатично намагається захопити Бахмут: щоб показати, що вони кращі за російську армію.

Суровікін та Пригожин протистоять Шойгу, - Буданов
Кирило Буданов
Фото: УП

Генерал російської армії Сергій Суровікін приєднався до власника ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина в суперництві з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу

Про це начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів у інтерв’ю The New York Times.

Головний український розвідник розповів, що російський генерал, призначений у вересні командувачем російських військ в Україні, Сергій Суровікін, приєднався до власника ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина в суперництві з російським міністром оборони Сергієм Шойгу.

За словами Буданова, це причина, по якій підрозділи “Вагнера” так фанатично намагаються захопити Бахмут. Їм потрібно показати, що вони сила, і вони можуть зробити те, що не змогла російська армія. 

Хоча захоплення Бахмута не вважається стратегічно важливим, це покращило б позицію Росії на сході, відкривши дороги до інших міст Донбасу.

Начальник ГУР повідомив, що «Вагнер» керує підрозділами ув’язнених, яким обіцяють амністію в обмін на службу на передовій. Про це, зокрема, свідчать відео вербування у в’язницях. Ці піхотні підрозділи були спрямовані вперед у атаках на українські лінії.

За даними, Буданова, альянс Пригожина та генерала Суровікіна призвів до передачі важкого озброєння з армії підрозділам “Вагнера”, розширивши роль організації у війні. 

Зазначається, що раніше найманці “Вагнера” воювали в Сирії та Африці. Група називає себе приватною військовою компанією.

Нагадаємо, нещодавно Білий дім заявив, що президент Росії Володимир Путін все частіше звертається до російської групи найманців з ПВК “Вагнер” за військовою підтримкою через 10 місяців після його вторгнення в Україну. За найскромнішими підрахунками Білого дому, опублікованими речником національної безпеки Джоном Кірбі, зараз в Україні розміщено 50 000 “вагнерівців”: 10 000 найманців і 40 000 засуджених з російських в'язниць.

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