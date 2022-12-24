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Прикордонники не бачать переміщення білоруської армії до кордону з Україною

Увага України прикута вглиб території Білорусі, де відбуваються спільні навчання РБ і Росії.

Прикордонники не бачать переміщення білоруської армії до кордону з Україною
Фото: Офіс президента

Державна прикордонна служба не фіксує переміщення військової техніки чи живої сили до українського кордону з боку Білорусі.

Про це речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив в ефірі національного телемарафону, інформує УП.

"На даний момент, на щастя, ситуація по кордону з Білоруссю залишається повністю контрольованою. Ми не відмічаємо якогось переміщення техніки або військовослужбовців по той бік кордону. Звісно що, Білорусь, як раніше зазначалось, і це триває певний час, посилила свій кордон з нашою країною. Ми про це неодноразово наголошували. Вони начебто вбачають якусь загрозу з нашого боку. І ті підрозділи, які були кинуті на посилення кордону, вони залишаються, не змінюється ні їхня кількість, ні характер їхніх дій", - сказав Демченко.

За словами Демченка, більша увага України прикута вглиб території Білорусі, де відбуваються спільні навчання підрозділів РБ і Росії, раптові перевірки боєдатності білоруського війська і тому подібне.

Речник ДПСУ наголосив, що останнім час Білорусь постійно нагнітає ситуацію, аби змусити Україну тримати на цьому напрямку значну кількість військових. Водночас Сили оборони України відстежують обстановку і роблять усе, щоб бути готовими до будь-якої загрози.

Нагадаємо, що керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що наразі немає розвідданих про неминучу загрозу вторгнення з Білорусі, хоча повністю таку можливість виключати не можна. 

За даними інституту ISW, Росія з жовтня готувала умови для вторгнення на північ України і наступ на Київ. Для цього відбулося часткове нарощування військових потужностей у Білорусі та посилення відповідної інформаційної кампанії.

Раніше в Генштабі ЗСУ заявляли, що наступ на Київ не виключають, але ознак підготовки Росії до нього немає.

Днями у Раді нацбезпеки США повідомили, що не виявили ознак підготовки наступу російських військ на українську столицю.

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