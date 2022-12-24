Росія з жовтня готувала умови для вторгнення на північ України і наступ на Київ, - ISW

Росія з жовтня готувала умови для вторгнення на північ України і наступ на Київ. Для цього відбулося часткове нарощування військових потужностей у Білорусі та посилення відповідної інформаційної кампанії.

Як повідомили в Інституті вивчення війни (ISW), такий план дій РФ міг бути як інформаційною операцією, так і відображати реальні наміри Кремля.

В ISW додали, що немає жодних доказів того, що Москва активно готує ударні сили в Білорусі - відновлення широкомасштабного російського вторгнення з Білорусі цієї зими малоймовірне, але його слід сприймати серйозно.

Натомість російська армія починає все більше створювати умови для наступу на північному заході Луганщини.

Інститут також зсилається на російських воєнних блогерів, які пишуть про посилення активностей у зимово-весняний період.

Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ заявляли, що наступ на Київ не виключають, але ознак підготовки Росії немає.

Днями в США повідомили, що не виявили ознак підготовки наступу російських військ на українську столицю.