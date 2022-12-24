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В Харкові почало роботу представництво Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими

У перший день роботи надано дев'ять телефонних консультацій.

В Харкові почало роботу представництво Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими
Фото: Іван Станіславський

З 23 грудня в Харкові працює Консультаційний центр Східного регіону - представництво Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Його діяльність поширюється на Харківську, Полтавську, Донецьку, Луганську, Запорізьку та Дніпропетропетровську області.

Про це повідомляє Укрінформ

“У перший день роботи надано дев'ять телефонних консультацій. Зокрема, звернулися близькі двох рідних братів, які, ймовірно, перебувають у полоні. З понеділка приїде на прийом родина з Ізюмщини. До роботи в Центрі залучені представники СБУ, Нацполіції, військкоматів та всіх родів військ”, - повідомив керівник Центру Східного регіону Сергій Чебишев.

Він уточнив, що наразі в регіональному представництві працюють вісім фахівців: п’ятеро консультантів, двоє професійних адвокатів, які зараз є військовослужбовцями та психолог із ДСНС. 

За потреби до роботи можуть залучити і адвокатів з обласного об’єднання, які надаватимуть юридичний супровід безкоштовно.

Раніше регіональні представництва Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими відкрили у Миколаєві та Вінниці.

Зазначається, що на 23 грудня, Україна повернула з полону 1456 військовослужбовців і цивільних громадян.

Нагадаємо, 24 грудня в Києві пройде мирна акція на підтримку полонених бійців полку "Азов"

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