Чому 8271 – шкідливий закон, що перетворює нашу армію на армію держиморд
Чому 8271 – шкідливий закон, що перетворює нашу армію на армію держиморд
8271: виправдана суворість чи батіг для військових?
8271: виправдана суворість чи батіг для військових?
Росія далі горітиме, падатиме і вибухатиме
Росія далі горітиме, падатиме і вибухатиме
У адміністрації Байдена є три версії завершення війни в Україні, але тільки одну підтримує Зеленський – Washington Post
У адміністрації Байдена є три версії завершення війни в Україні, але тільки одну підтримує Зеленський – Washington Post
БЕБ вилучило понад 25 млн грн готівкою у компаній відомого львівського бізнесмена
БЕБ вилучило понад 25 млн грн готівкою у компаній відомого львівського бізнесмена
Два Різдва: окремо чи разом
Два Різдва: окремо чи разом
Ситуація із електропостачанням у Києві покращилась, - Yasno
Ситуація із електропостачанням у Києві покращилась, - Yasno
Про що домовилися Путін і Лукашенко в Мінську
Про що домовилися Путін і Лукашенко в Мінську
ГоловнаСуспільствоЖиття

Загальна ситуація із електропостачанням у Києві залишається без змін, - Yasno

Зараз в місті не має бути людей, у яких світло не відновилося з моменту останнього обстрілу. 

Загальна ситуація із електропостачанням у Києві залишається без змін, - Yasno
Фото: EPA/UPG

Правий берег Києва через пошкодження ключових точок не може отримувати значні обсяги електроенергії. Загальна ж ситуація із електропостачанням по Києву залишається без змін.  

Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

Він додав, що на лівому потужність зростає, і навіть іноді у світло-сірих зонах графіку не відключатимуть електроенергію.

“Зараз в місті не має бути людей, у яких світло не відновилося з моменту останнього обстрілу. Та може бути таке, що під час увімкнення потужності перевантажуються мережі і трапляються аварії”, - наголосив Коваленко. 

Він уточнив, що в таких випадках система іноді не показує мережам аварії, і дізнатися про них енергетики можуть тільки із заявки від користувачів, а до того вважатимуть, що все в порядку. 

Відповідно, якщо на ресурсах ДТЕК Київські електромережі є інформація, що світло є, а по факту його немає, про це слід повідомити енергетиків.

Як раніше повідомляло Укренерго, на ранок 23 грудня дефіцит потужності в енергосистемі дещо зменшився, але залишається суттєвим. Працюють усі види генерації. Вийшов на номінальну потужність енергоблок, який вчора був підключений до енергосистеми.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також