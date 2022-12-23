Загальна ситуація із електропостачанням у Києві залишається без змін, - Yasno

Зараз в місті не має бути людей, у яких світло не відновилося з моменту останнього обстрілу.

Правий берег Києва через пошкодження ключових точок не може отримувати значні обсяги електроенергії. Загальна ж ситуація із електропостачанням по Києву залишається без змін.

Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

Він додав, що на лівому потужність зростає, і навіть іноді у світло-сірих зонах графіку не відключатимуть електроенергію.

“Зараз в місті не має бути людей, у яких світло не відновилося з моменту останнього обстрілу. Та може бути таке, що під час увімкнення потужності перевантажуються мережі і трапляються аварії”, - наголосив Коваленко.

Він уточнив, що в таких випадках система іноді не показує мережам аварії, і дізнатися про них енергетики можуть тільки із заявки від користувачів, а до того вважатимуть, що все в порядку.

Відповідно, якщо на ресурсах ДТЕК Київські електромережі є інформація, що світло є, а по факту його немає, про це слід повідомити енергетиків.

Як раніше повідомляло Укренерго, на ранок 23 грудня дефіцит потужності в енергосистемі дещо зменшився, але залишається суттєвим. Працюють усі види генерації. Вийшов на номінальну потужність енергоблок, який вчора був підключений до енергосистеми.