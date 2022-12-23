​Навчання військових із системою Patriot будуть максимально швидкими, - Маркарова

Посол України в США Оксана Маркарова заявила, що навчання українських військових працювати з системою протиракетної оборони Patriot буде проведено швидко і максимально ефективно.

Про це вона сказала під час конференції послів України, повідомляє Укрінформ.

"Я не можу розкривати багато речей... Навчання буде здійснено в максимально ефективний спосіб і так, щоб це було швидко", - запевнила Маркарова.

Коментуючи підсумки візиту до США президента Володимира Зеленського, вона наголосила, що цей візит можна назвати "не просто позитивним, а реально проривним".

"Ми вже бачимо конкретні результати. Буквально в день візиту і на наступний день, коли ми поверталися додому, було ухвалено цілу низку законопроєктів, стосовно деяких з них не було гарантії, що вони будуть ухвалені... Ми бачимо рішення по зброї, які вже оголошені, нові спроможності, Patriot, ще ряд нових спроможностей, виділення яких не розшифровується, але які, я сподіваюсь, ми скоро побачимо на полі бою", - зазначила Маркарова.

Нагадаємо, 21 грудня президент Зеленський здійснив першу після початку повномасштабного вторгнення Росії закордонну поїздку. Він відвідав США, де зустрівся з Джозефом Байденом і виступив у Конгресі.

Президент США підтвердив, що Штати передадуть України системи Patriot та розглядають можливість тренувати українських військовослужбовців. До 24 лютого США навчали українських військових у Європі.