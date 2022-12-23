8271: виправдана суворість чи батіг для військових?
8271: виправдана суворість чи батіг для військових?
У адміністрації Байдена є три версії завершення війни в Україні, але тільки одну підтримує Зеленський – Washington Post
У адміністрації Байдена є три версії завершення війни в Україні, але тільки одну підтримує Зеленський – Washington Post
Про що домовилися Путін і Лукашенко в Мінську
Про що домовилися Путін і Лукашенко в Мінську
Ситуація із електропостачанням у Києві покращилась, - Yasno
Ситуація із електропостачанням у Києві покращилась, - Yasno
Чому 8271 – шкідливий закон, що перетворює нашу армію на армію держиморд
Чому 8271 – шкідливий закон, що перетворює нашу армію на армію держиморд
Президент України виступив перед Конгресом США. Повний текст і відео
Президент України виступив перед Конгресом США. Повний текст і відео
Росія далі горітиме, падатиме і вибухатиме
Росія далі горітиме, падатиме і вибухатиме
БЕБ вилучило понад 25 млн грн готівкою у компаній відомого львівського бізнесмена
БЕБ вилучило понад 25 млн грн готівкою у компаній відомого львівського бізнесмена
ГоловнаСуспільствоВійна

​Навчання військових із системою Patriot будуть максимально швидкими, - Маркарова

Посол Україи в США прокоментувала візит Зеленського до США.

​Навчання військових із системою Patriot будуть максимально швидкими, - Маркарова
Оксана Маркарова
Фото: facebook/Оксана Маркарова

Посол України в США Оксана Маркарова заявила, що навчання українських військових працювати з системою протиракетної оборони Patriot буде проведено швидко і максимально ефективно.

Про це вона сказала під час конференції послів України, повідомляє Укрінформ.

"Я не можу розкривати багато речей... Навчання буде здійснено в максимально ефективний спосіб і так, щоб це було швидко", - запевнила Маркарова.

Коментуючи підсумки візиту до США президента Володимира Зеленського, вона наголосила, що цей візит можна назвати "не просто позитивним, а реально проривним".

"Ми вже бачимо конкретні результати. Буквально в день візиту і на наступний день, коли ми поверталися додому, було ухвалено цілу низку законопроєктів, стосовно деяких з них не було гарантії, що вони будуть ухвалені... Ми бачимо рішення по зброї, які вже оголошені, нові спроможності, Patriot, ще ряд нових спроможностей, виділення яких не розшифровується, але які, я сподіваюсь, ми скоро побачимо на полі бою", - зазначила Маркарова.

Нагадаємо, 21 грудня президент Зеленський здійснив першу після початку повномасштабного вторгнення Росії закордонну поїздку. Він відвідав США, де зустрівся з Джозефом Байденом і виступив у Конгресі.

Президент США підтвердив, що Штати передадуть України системи Patriot та розглядають можливість тренувати українських військовослужбовців. До 24 лютого США навчали українських військових у Європі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також