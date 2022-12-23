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Тероборона Сумщини знищила російську ДРГ, - Живицький

Тероборона Сумщини знищила російську диверсійно-розвідувальну групу.

Тероборона Сумщини знищила російську ДРГ, - Живицький
Фото: Олександр Ратушняк

Тероборона Сумщини знищила російську диверсійно-розвідувальну групу.

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Дмитро Живицький

“22 грудня, зранку, група російських військових пересікла лінію державного кордону України. На території Краснопільської громади, поблизу села Високе, наші тероборонівці вступили в бій з російською ДРГ”, - йдеться у повідомленні.

За інформацією Живицького, після короткого бою, втрати ворога - мінімум двоє вбитих. З українського боку обійшлося без втрат.

Нагадаємо, Білий дім заявив, що президент Росії Володимир Путін все частіше звертається до російської групи найманців з ПВК “Вагнер” за військовою підтримкою через 10 місяців після його вторгнення в Україну. За найскромнішими підрахунками Білого дому, опублікованими речником національної безпеки Джоном Кірбі, зараз в Україні розміщено 50 000 “вагнерівців”: 10 000 найманців і 40 000 засуджених з російських в'язниць. 

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