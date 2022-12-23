8271: виправдана суворість чи батіг для військових?
8271: виправдана суворість чи батіг для військових?
Президент України виступив перед Конгресом США. Повний текст і відео
Президент України виступив перед Конгресом США. Повний текст і відео
Чому 8271 – шкідливий закон, що перетворює нашу армію на армію держиморд
Чому 8271 – шкідливий закон, що перетворює нашу армію на армію держиморд
Про що домовилися Путін і Лукашенко в Мінську
Про що домовилися Путін і Лукашенко в Мінську
Росія далі горітиме, падатиме і вибухатиме
Росія далі горітиме, падатиме і вибухатиме
У адміністрації Байдена є три версії завершення війни в Україні, але тільки одну підтримує Зеленський – Washington Post
У адміністрації Байдена є три версії завершення війни в Україні, але тільки одну підтримує Зеленський – Washington Post
БЕБ вилучило понад 25 млн грн готівкою у компаній відомого львівського бізнесмена
БЕБ вилучило понад 25 млн грн готівкою у компаній відомого львівського бізнесмена
Ситуація із електропостачанням у Києві покращилась, - Yasno
Ситуація із електропостачанням у Києві покращилась, - Yasno
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни знову б’ють ракетами по Краматорську

Містян закликають бути в укриттях.

Росіяни знову б’ють ракетами по Краматорську
Фото: facebook/Олександр Гончаренко

Російська армія сьогодні, 23 грудня, завдає ракетних ударів по Краматорську Донецької області.

Про це повідомив у фейсбуці мер міста Олександр Гончаренко.

"Падлюки знов б’ють ракетами по Краматорську. Перебувайте в укриттях", – написав Гончаренко.

Нагадаємо, вчора по Краматорську росіяни також завдавали ракетних ударів. Тоді одна ракета влучила в будівлю школи-інтернату, інша – по території промзони одного з підприємств міста.

17 грудня Краматорськ залишився без світла, тепла та води через російські обстріли.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також