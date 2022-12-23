Росіяни знову б’ють ракетами по Краматорську

Містян закликають бути в укриттях.

Російська армія сьогодні, 23 грудня, завдає ракетних ударів по Краматорську Донецької області.

Про це повідомив у фейсбуці мер міста Олександр Гончаренко.

"Падлюки знов б’ють ракетами по Краматорську. Перебувайте в укриттях", – написав Гончаренко.

Нагадаємо, вчора по Краматорську росіяни також завдавали ракетних ударів. Тоді одна ракета влучила в будівлю школи-інтернату, інша – по території промзони одного з підприємств міста.

17 грудня Краматорськ залишився без світла, тепла та води через російські обстріли.