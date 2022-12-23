У НАБУ розповіли про провал у справі нардепа Халімона, провадження проти якого відмовилася реєструвати Венедіктова

Керівник головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро Андрій Калужинський назвав основну проблему з притягненням до відповідальності народних депутатів – зареєструвати провадження щодо них може тільки генеральний прокурор.

У інтервʼю ZN.UA він розповів, що за каденції одного з попередніх генеральних прокурорів НАБУ направило матеріали для реєстрації кримінального провадження за фактом вимагання одним із народних депутатів у заявника хабаря у 40 мільйонів гривень. Однак замість реєстрації в ЄРДР надійшла відповідь, що підстав для реєстрації кримінального провадження не вбачається.

Керівник підрозділу детективів не називає прізвища депутата і генпрокурора, який не побачив підстав для реєстрації провадження, але йдеться про "слугу народу" Павла Халімона та Ірину Венедіктову, яка після звільнення з посади генпрокурорки стала послом України в Швейцарії.

"Це для людей, які працюють у правоохоронній сфері або дотичні до неї, – дикий і кричущий випадок. Фактично людина саме себе задокументувала в тому, що вона врятувала депутата від кримінального провадження. Потім, правда, через певний час, коли ця історія стала надбанням громадськості, це провадження було зареєстроване. Але, звичайно, з нашим заявником депутат перестав спілкуватись. Операція провалилася", – пояснив він.

Нагадаємо, в жовтні 2020 року журналісти програми "Схеми" опублікували розслідування про те, що генеральна прокурорка Ірина Венедіктова у липні 2020 року відмовилася відкрити кримінальне провадження на прохання детективів Національного антикорупційного бюро щодо народного депутата від "Слуги народу" Павла Халімона через ймовірне вимагання ним неправомірної вигоди, попри аудіозаписи, які можуть про це свідчити.

Спочатку в Офісі генпрокурора повідомили журналістам, що в липні не вбачали підстави для відкриття провадження, але днями за результатами "особистого прийому одного з народних депутатів" порушили справу.

Юристи вважають, що тепер це не має сенсу, адже через зволікання з відкриттям справи шанси задокументувати ймовірні докази вже втрачено. Сам депутат Халімон заперечує, що порушував закон.