Наприкінці відео українська дівчинка отримує посилку від британської та посміхається.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак опублікував різдвяний ролик на підтримку України.

Сунак розмістив відео на своїй сторінці у Youtube.

У відеоролику паралельно розповідається історія двох дівчаток – британської та української.

Напередодні Різдва маленька британка радіє святковій атмосфері та яскравим вогням, а маленька українка чує звуки сирени повітряної тривоги, у її місті немає електрики. Наприкінці ролику українська дівчинка отримує невелику посилку від британської та посміхається.

Президент Володимир Зеленський відреагував у Twitter на відео від Сунака з привітанням українців з Різдвом.

Зеленський заявив, що вдячний Сунаку та всьому британському народу.

"Ми відчуваємо вашу підтримку. Ми відчуваємо світло та тепло ваших сердець. Світло завжди перемагає пітьму. Тому разом ми переможемо зло та відновимо мир в Україні, Європі та у всьому світі. Щасливого Різдва, друзі!" – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, що 27 листопада прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак опублікував відеоролик "Ми віримо у свободу", озвучений голосами українців та присвячений підтримці України у боротьбі з російською агресією.