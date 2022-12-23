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Зеленський подякував Конгресу США за ухвалення допомоги Україні

Йдеться про виділення Україні та союзникам США майже 45 млрд доларів в 2023 році.

Зеленський подякував Конгресу США за ухвалення допомоги Україні
Фото: ЕРА/UPG

Американський Сенат продемонстрував двопартійну підтримку України в боротьбі за свободу.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Президент України подякував лідерам Демократичної та Республіканської партії США за надання додаткових 45 млрд доларів допомоги.

“Надзвичайно важливо, що американський народ разом з українцями в цій боротьбі”, - підсумував президент.

Нагадаємо, Палата представників США схвалила проєкт бюджету на 2023 рік. Голоси розподілились наступним чином: 225 – “за”, 201 – “проти”. 

Раніше Сенат США переважною більшістю голосів схвалив законопроєкт про фінансування уряду у 2023 році на суму 1,7 трлн доларів. Цей законопроєкт, серед іншого, передбачає майже 45 млрд доларів для допомоги Україні та союзникам США.

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