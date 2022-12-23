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Конгрес США остаточно схвалив проєкт урядового бюджету на 2023 рік

Тепер документ має підписати президент Байден.

Конгрес США остаточно схвалив проєкт урядового бюджету на 2023 рік
Фото: ukrinform.ua

Палата представників США, як раніше Сенат, схвалила проєкт бюджету на 2023 рік.

Про це повідомляє “Голос Америки”.

Палата представників проголосувала за бюджет, голоси розподілились наступним чином: 225 – “за”, 201 – “проти”. 

Тепер документ йде на підпис президенту Байдену.

Як раніше повідомлялось, Сенат США переважною більшістю голосів схвалив законопроєкт про фінансування уряду у 2023 році на суму 1,7 трлн доларів. Цей законопроєкт, серед іншого, передбачає майже 45 млрд доларів для допомоги Україні та союзникам США.

Нагадаємо, у Конгресі США також підтримали поправку сенатора-республіканця Ліндсі Грема про арешт російських активів і передачу їх Україні.

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