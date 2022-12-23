Конгрес США остаточно схвалив проєкт урядового бюджету на 2023 рік

Палата представників США, як раніше Сенат, схвалила проєкт бюджету на 2023 рік.

Про це повідомляє “Голос Америки”.

Палата представників проголосувала за бюджет, голоси розподілились наступним чином: 225 – “за”, 201 – “проти”.

Тепер документ йде на підпис президенту Байдену.

Як раніше повідомлялось, Сенат США переважною більшістю голосів схвалив законопроєкт про фінансування уряду у 2023 році на суму 1,7 трлн доларів. Цей законопроєкт, серед іншого, передбачає майже 45 млрд доларів для допомоги Україні та союзникам США.

Нагадаємо, у Конгресі США також підтримали поправку сенатора-республіканця Ліндсі Грема про арешт російських активів і передачу їх Україні.