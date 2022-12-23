Опозиція у Венесуелі проголосувала за усунення тимчасового уряду Гуайдо

Політична опозиція Венесуели з великою перевагою проголосувала за відставку тимчасового уряду на чолі з Хуаном Гуайдо.

Про це пише Reuters.

Опозиція прагне об'єднаного фронту напередодні президентських виборів, запланованих на 2024 рік.

Пропозицію підтримали три з чотирьох основних опозиційних груп, але її відхилила “Народна воля” Гуайдо. Попереду – ще одна консультація, заплановану на наступний тиждень.

Інші три основні партії – “Спочатку справедливість”, “Демократична дія” та “Нова ера” – тижнями розробляли план створення ради директорів для управління активами Венесуели, які розташовані за кордоном – як спосіб витіснити Гуайдо.

Йдеться про Citgo Petroleum Corporation – американську компанію, яка продає і транспортує паливо, мазут, нафтопродукти та інші промислові товари. Citgo – це дочірня компанія венесуельської державної нафтової компанії PDVSA.

Гуайдо, який виконує обов’язки голови Конгресу та тимчасового президента після спірного переобрання Ніколаса Мадуро президентом у травні 2018 року, у 2019 році призначив раду Citgo.

“У той час як переважно безсилий вдома, де уряд Мадуро контролює майже всі установи, включно з силам безпеки, тимчасовий уряд Гуайдо контролює іноземні активи і керує багатьма посольствами”, – пише Reuters.

У разі схвалення наступного тижня опозиційні законодавці оберуть п'ятьох представників до ради директорів Citgo, а Гуайдо разом з його урядом відсторонять з посади.

Мажоритарний пакет акцій компанії використовувався як застава для облігацій, за якими PDVSA оголосила дефолт, але пакет захищений від кредиторів ліцензією США, термін дії якої закінчується в січні. Опозиційні групи сподіваються, що це її поновлять.

Венесуела винна понад 60 мільярдів доларів кредиторам за дефолтні облігації та націоналізацію компаній, проведену за часів тодішнього президента Уго Чавеса. Деякі суди США дозволили кредиторам вести переговори про продаж венесуельських активів, але багато з них залишаються під захистом американського уряду.

Гуайдо був обличчям венесуельської опозиції за кордоном, відколи 2019 року оголосив себе тимчасовим президентом. Але здебільшого через те, що опозиції не вдалося усунути Мадуро від влади, Гуайдо втратив популярність.

Переговори між опозицією та урядом Мадуро у Мексиці завершилися на початку цього місяця. На зустрічі наприкінці листопада у мексиканській столиці обидві сторони підписали угоду про створення фонду Організації Об'єднаних Націй для боротьби з гуманітарною кризою у країні.

Нагадаємо, Сполучені Штати дали Chevron Corp розширену ліцензію, що дозволяє імпортувати нафту або нафтопродукти, вироблені на її підприємствах у Венесуелі.