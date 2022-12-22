Рада ЄС офіційно ухвалила тимчасовий механізм обмеження цін на газ

Днями про це домовилися міністри енергетики держав-членів блоку.

Рада Європейського Союзу ухвалила постанову про застосування механізму коригування ринку для захисту громадян і економіки від надмірно високих цін.

Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

Регулювання необхідне для обмеження епізодів завищення цін на газ у Євросоюзі, які не відображають ціни на світовому ринку. Це дозволить забезпечити безпеку енергопостачання та стабільність фінансових ринків, йдеться в заяві.

Постанова набуде чинності 1 лютого 2023 року і діятиме рік. Положення щодо ліміту торгів стане чинним із 15 лютого.

Нагадаємо, днями міністри енергетики ЄС домовилися про обмеження ціни на природний газ на рівні 180 євро.

Через різке зростання вартості енергоносіїв, яке спричинило вторгнення Росії в Україну, Європа втратила близько 1 трильйона доларів.