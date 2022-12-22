Візит не лише ввічливості: чим завершилася історична поїздка Зеленського до США?

Конгресмени навіть проігнорували вбрання Зеленського не за дрескодом, відповідно до якого чоловіки мають бути вдягнені в піджак і краватку.

Незабутнім став і виступ Володимира Зеленського в Конгресі США. Журналісти підрахували: президентові України, який приєднався до довгого списку світових лідерів, що виступали на спільних засіданнях Сенату та Палати представників, присутні аплодували стоячи 21 раз .

"За триста днів цієї війни ми розпочали справді новий етап у наших взаєминах – України і США, ми вийшли на рівень реального союзництва, яке на сто відсотків наповнене реальним змістом", – сказав Зеленський на пресконференції за підсумками візиту. Президент України подякував своєму американському колезі Джо Байдену за щиру підтримку і розуміння України, а також за створення коаліції для посилення міжнародного правопорядку.

Свій перший за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну закордонний візит сам президент Володимир Зеленський назвав історичним . І для України, і "для наших відносин з Америкою, для американського лідерства".

Фото: EPA/UPG

У своїй промові президент України цитував президента Сполучених Штатів Франкліна Делано Рузвельта, а закінчив її зворушливими словами про українське Різдво при свічках за відсутності електрики і незгасне світло віри українців у самих себе.

LB.ua підбиває проміжні підсумки візиту: зокрема, у день перебування президента України в Сполучених Штатах стало відомо, що в складі нового пакету безпекової допомоги від США Україна отримає омріяні системи ППО "Patriot".

Поїздку президента України до США було організовано, можна сказати, блискавично. За інформацією журналіста "Голосу Америки" Остапа Яриша, формальне запрошення США зробили лише за тиждень, 14 грудня. Українська сторона остаточно підтвердила візит 18 грудня.

Patriot та інші

Програма візиту передбачала зустрічі з президентом Байденом у Білому домі та з командою США з нацбезпеки і представниками американського уряду, пресконференцію і виступ зі спеціальним зверненням перед Конгресом. Напередодні, у вівторок, спікерка Ненсі Пелосі розіслала колегам листа з проханням особисто прийти на цю сесію.

Повідомлялося також, що під візит Зеленського Білий дім планує офіційно оголосити один з найбільших пакетів військової допомоги на майже 2 млрд доларів, який, серед іншого, включатиме ППО "Patriot".

Окрім того, цього тижня Конгрес голосуватиме щодо додаткового фінансування для України на майже 45 млрд доларів. Можна сподіватися, що промова президента України в Конгресі сприятиме ухваленню позитивного рішення.

Як повідомляв LB.ua, Володимир Зеленський у виступі на спільному засіданні обох палат Конгресу США висловив повагу та вдячність американському народу та закликав далі підтримувати Україну, яка бореться з російською агресією.

Володимир Зеленський також подякував Конгресу США за підтримку, подарував американським конгресменам український прапор, привезений із Бахмута, отримавши натомість фрагмент американського прапора, і закликав їх збільшити постачання Україні військової техніки.

Фото: EPA/UPG

Повний текст і відео виступу Володимира Зеленського перед Конгресом США тут.

Цікаво, що в кінці листопада Пентагон підтверджував, що розглядає передачу Україні систем ППО "Patriot", але зазначав, що зараз їх надання в плани не входить. А 18 грудня президент Зеленський повідомив, що Україна продовжує перемовини щодо надання американських систем протиповітряної оборони "Patriot" і що, зокрема, веде їх він особисто.

У день візиту радник голови Офісу президента Михайло Подоляк поінформував, що президент Володимир Зеленський у Вашингтоні особисто пояснюватиме важливість надання Україні різних типів озброєння.

"Зброя, зброя і ще зброя. Це важливо – персонально пояснити, чому нам потрібні окремі види озброєння. Зокрема, бронетехніка, новітні системи ППО та ракети великої дальності", – зазначив Подоляк.

Сподівання певною мірою справдилися: згідно з оприлюдненим складом нового пакету безпекової допомоги від США, Україна отримає, зокрема, батарею "Patriot" і боєприпаси, боєприпаси до HIMARS, 500 високоточних 155 мм снарядів, мінометні системи, бронемашини, ракети HARM, високоточні авіаційні боєприпаси, гранатомети, прилади нічного бачення, засоби зв'язку, снаряди, супутникові термінали та послуги SATCOM тощо.

У розмові з президентом України в Білому домі Джо Байден підтвердив, що США й надалі посилюватимуть оборонні можливості України.

“Ми збираємося передати України системи "Patriot" і тренувати українських військовослужбовців, щоб вони навчилися точно використовувати їх”, – наголосив Байден.

Фото: EPA/UPG

Володимир Зеленський своєю чергою запевнив колегу, що хотів приїхати до США раніше, але не міг зробити це, бо ситуація була напрочуд складною. "Зараз я тут, і це означає, що ми контролюємо ситуацію. І це завдяки підтримці, яку надають Сполучені Штати", – додав президент України.

На відкритій для преси частині переговорів з Володимиром Зеленським Джо Байден знову запевнив народ України у підтримці. “Український народ надихає світ, і ми й надалі будемо підтримувати великий народ України, незважаючи на те, що президент Путін намагається використати зиму як зброю”, – сказав Байден.

Три сценарії закінчення війни

Була ще одна тема, яку обговорювали під час зустрічей Зеленського в США: як може завершитися розв’язана Путіним війна в Україні.

Про бажання поговорити про це заявив напередодні координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі. Він також назвав тему делікатною і такою, що є предметом деяких розбіжностей між західними лідерами.

"Я не сумніваюся, що вони говоритимуть про уявлення президента Зеленського про "справедливий мир" і про те, як це виглядає, які його компоненти, як ми допоможемо Україні досягти цього, – зазначив Кірбі. – Путін, очевидно, зараз не зацікавлений у дипломатії. Навпаки – він зацікавлений у вбивстві більшої кількості цивільних українських громадян".

Про те, що Путін не має наміру завершити війну, на спільній з президентом України пресконференції у Вашингтоні заявив і сам Байден.

“Президенте Зеленський, ви чітко дали зрозуміти, що ви хочете миру, але Путін не готовий шукати миру. Ви хочете справедливого миру. Ми також знаємо, що Путін не має наміру зупинити цю жахливу війну”, – сказав він.

Фото: надано ОПУ

Байден вкотре запевнив, що Сполучені Штати підтримуватимуть хоробрий народ України у продовженні боротьби проти агресії Росії стільки, скільки це буде потрібно: “Наразі ми маємо підтримку обох партій у Конгресі США. Я чекаю на підпис законопроєкту, де закріплена додаткова підтримка України на 45 млрд доларів. А також на ще один законопроєкт, який дозволить міністерству оборони США зручніше і легше надавати Україні критичні види озброєнь”.

Президент США додав, що ніколи не бачив, щоб НАТО й решта так об’єдналися з якогось іншого питання. “Ми всі об’єднані, всі європейські партнери це повністю розуміють. Ми не бачили з Другої світової війни такого вторгнення, і ми не бачимо, що Росія мінятиме свої плани”, – зазначив він.

Нагадаємо, Володимир Зеленський, спілкуючись із журналістами, наголосив, що справедливим миром можна буде назвати такий мир, коли не буде жодних компромісів щодо українського суверенітету, а також РФ відшкодує всі втрати, яких зазнала Україна.

Згодом видання "Washington Post" повідомило, що в адміністрації президента США Джо Байдена обговорювали три різні моделі завершення війни в Україні. Кожна з них має своїх прихильників у адміністрації, але тільки одну підтримує президент України Володимир Зеленський. Це – повний вихід російських військ з України, включно з окупованими у 2014 році територіями сходу та Криму.

Інша модель – відхід росіян до лінії захоплених у 2014 році територій. Третій рівень виведення включатиме Донбас, але не Крим.

Фото: надано ОПУ

"Зеленський чітко дав зрозуміти, що не підтримуватиме останні два варіанти, зазначивши, що мир може настати лише тоді, коли російські загарбники відступлять з усіх окупованих територій", – написали журналісти.

Вочевидь, те, який з трьох сценаріїв виявиться найреалістичнішим, залежить не в останню, якщо не в першу, чергу від обсягів військової допомоги, наданої Україні не лише американськими, але й європейськими союзниками.