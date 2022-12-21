"Зброя, зброя і ще зброя", – Подоляк розповів, на чому Зеленський наголосить під час візиту до Вашингтона

За словами радника голови Офісу президента, йтиметься про ППО і бронетехніку та ракети великої дальності.

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Вашингтона особисто пояснюватиме важливість надання Україні різних типів озброєння. Про це в коментарі Reuters повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Зброя, зброя і ще зброя. Це важливо – персонально пояснити, чому нам потрібні окремі види озброєння. Зокрема, бронетехінка, новітні системи ППО та ракети великої дальності", – зазначив він.

За даними журналістів, Володимир Зеленський зустрінеться із президентом США Джо Байденом та топрадниками з питань національної безпеки. Також він візьме участь у брифінгу із Байденом та виступить перед Палатою представників і Сенатом.

Нагадаємо, що це – перший закордонний візит Володимира Зеленського за час повномасштабного вторгнення Росії. Інформація про можливу поїздку почала зʼявлятися в західних медіа учора ввечері, а сьогодні вранці це підтвердив сам президентом.

Очікується, що під час перебування президента в Штатах Вашингтон оголосить новий, один із найбільших пакетів військової допомоги Україні, сума якого складе близько $2 млрд. До пакету мають увійти системи ППО Patriot.