Білий дім підтвердив надання Україні системи ППО Patriot

Оголошення Джо Байденом нового пакету військової допомоги заплановано на сьогодні.

У новому пакеті військової допомоги на майже 2 млрд доларів США нададуть Україні систему ППО Patriot.

Про це повідомляє сайт Білого дому.

Зазначається, що після цього українські військові будуть навчатися нею керувати.

"Президент Джо Байден оголосить новий значний пакет майже 2 мільярдів доларів допомоги Україні у сфері безпеки. Він міститиме дуже важливий аспект: батарею ракет Patriot, яка стане критично важливим активом для захисту українського народу від варварських нападів Росії на критичну інфраструктуру України", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що США також будуть залучені до навчань українських військових керувати батареєю ракет Patriot у третій країні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вирушив з офіційним візитом до Сполучених Штатів.