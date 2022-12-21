Вночі 21 грудня окупанти шість разів скеровували свої “Гради” та важку артилерію на Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

“Обстріляли три громади – Марганецьку, Мирівську та Червоногригорівську. Туди прилетіло щонайменше 70 снарядів. Люди неушкоджені”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Червоногригорівській та Марганецькій громадах побиті з десяток приватних будинків, кілька господарських споруд, автівки, газогін та лінії електропередач.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

У Червоногригорівці зайнялася пожежа у приватному обійсті. Рятувальники вогонь уже приборкали. У Мирівській наслідки удару ще з’ясовуються.

В інших районах ніч була тихою – без тривог і атак. І на цю хвилину спокійно.

Нагадаємо, 20 грудня росіяни тричі за ніч обстрілювали з артилерії Дніпропетровську область.