Депутат колишньої ОПЗЖ Мамоян влаштував у ресторані Києва "тіньовий офіс" і зустрічався там з Каськівом і Арахамією, – УП
Депутат колишньої ОПЗЖ Мамоян влаштував у ресторані Києва "тіньовий офіс" і зустрічався там з Каськівом і Арахамією, – УП
Шуляк увірвалася до мене у госпіталь, щоб з’ясовувати стосунки, – Симороз
Шуляк увірвалася до мене у госпіталь, щоб з’ясовувати стосунки, – Симороз
П’ятьох ексофіцерів науково-випробувального центру ЗСУ судитимуть за держзраду та дезертирство
П’ятьох ексофіцерів науково-випробувального центру ЗСУ судитимуть за держзраду та дезертирство
У Маріуполі підпілля підпалило базу росіян, а школярі - палац культури
У Маріуполі підпілля підпалило базу росіян, а школярі - палац культури
​Росіяни знову обстріляли Херсон і передмістя, є загиблий і поранені (оновлено)
​Росіяни знову обстріляли Херсон і передмістя, є загиблий і поранені (оновлено)
Заступниця фракції “Слуга народу” Янченко написала заяву на вихід з партії через поведінку Шуляк
Заступниця фракції “Слуга народу” Янченко написала заяву на вихід з партії через поведінку Шуляк
Володимир Зеленський побував із візитом у Бахмуті (оновлено)
Володимир Зеленський побував із візитом у Бахмуті (оновлено)
Тюменська область Росії готувалась святкувати "возз'єднання Республіки Білорусь та Російської Федерації до однієї держави"
Тюменська область Росії готувалась святкувати "возз'єднання Республіки Білорусь та Російської Федерації до однієї держави"
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок ворожих обстрілів Дніпропетровщини пошкоджені будинки і газогін

Ворог випустив по трьох громадах 70 снарядів. 

Унаслідок ворожих обстрілів Дніпропетровщини пошкоджені будинки і газогін
Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Вночі 21 грудня окупанти шість разів скеровували свої “Гради” та важку артилерію на Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

“Обстріляли три громади – Марганецьку, Мирівську та Червоногригорівську. Туди прилетіло щонайменше 70 снарядів. Люди неушкоджені”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Червоногригорівській та Марганецькій громадах побиті з десяток приватних будинків, кілька господарських споруд, автівки, газогін та лінії електропередач.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

У Червоногригорівці зайнялася пожежа у приватному обійсті. Рятувальники вогонь уже приборкали. У Мирівській наслідки удару ще з’ясовуються.

В інших районах ніч була тихою – без тривог і атак. І на цю хвилину спокійно.

 

Нагадаємо, 20 грудня росіяни тричі за ніч обстрілювали з артилерії Дніпропетровську область.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також