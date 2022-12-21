У середу в Україні буде до +5

У середу, 21 грудня в Україні буде хмарно з проясненнями.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Без опадів, лише у північно-східній частині та на Луганщині невеликий мокрий сніг, вдень з дощем.

На дорогах західних та північних областей подекуди ожеледиця.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с, в Карпатах пориви 15-20 м/с.

Температура вдень 0-5° тепла, на Прикарпатті та крайньому півдні країни 4-9° тепла.

У Київській області стовпчики термометрів теж піднімуться 0-5° тепла, у Києві – до 1-3°.

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що середня температура цієї зими очікується на 1-2 градуси вищою за норму.