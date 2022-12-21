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Маємо вичистити наше середовище від кротів у рясах, – голова СБУ прокоментував обшуки в УПЦ (МП)

Людина в рясі – це не пом’якшувальна обставина при вчиненні злочину.

Маємо вичистити наше середовище від кротів у рясах, – голова СБУ прокоментував обшуки в УПЦ (МП)
Обшуки в Києво-Печерській Лаврі
Фото: СБУ

Служба безпеки України має виявити всіх священників, які співпрацюють з ворогом.

Про це повідомив в інтерв’ю журналістці Наталії Мосейчук голова СБУ Василь Малюк.

“Ми маємо вичистити все наше середовище ворожих кротів в рясах. Ми не маємо жодного упередженого ставлення. Але якщо людина у рясі і з кадилом – це не пом’якшувальні обставини при вчиненні злочину”, – наголосив він.

Малюк навів приклад “коректувальника в рясі”, якого нещодавно обміняли на українського полоненого.

“Він коректував вогонь по мирних кварталах. Суд дав йому 12 років. Ми його обміняли. Він вже поїхав до ворога, підтвердив свою принадежність до їхніх спецсліжб. Що у нього спільного з Богом?” – зауважив голова СБУ.

 

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що проти діячів УПЦ (МП), яких викрито або буде викрито в роботі на Росію, вживатимуться відповідні заходи. 

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