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Ізраїль передав 17 генераторів для Херсонщини

Посол Ізраїлю висловив підтримку українському народу.

Ізраїль передав 17 генераторів для Херсонщини
Фото: Міненергетики України

Ізраїль передав 17 генераторів для установ Херсонської області. Генератори різної потужності – 110 кВА, 170 кВА, 220 кВА та 250 кВА.

Про це повідомило Міністерство енергетики України. 

«Ми раді, що в Ізраїлю є можливість допомогти Україні у ці складні часи війни. Бажаю, щоб в кожному українському домі було світло, бажаю не зламатися і вистояти перед лицем цих важких випробувань, які випали на долю України», - наголосив Надзвичайний та Повноважний посол Держави Ізраїль в Україні Міхаель Бродський. 

Він також висловив підтримку українському народу від імені держави Ізраїль.

У свою чергу, міністр енергетики України Герман Галущенко подякував ізраїльській стороні за допомогу. 

«Передача цих генераторів дає потужний імпульс для відновлення регіону в цілому. Така підтримка показує, що всі об’єднуються, аби зробити життя людей на деокупованих територіях нормальним і цивілізованим, на відміну від того, що вони відчували під окупацією», - наголосив міністр.

Він підкреслив, що ситуація на деокупованих територіях залишається складною, з огляду на руйнування, зокрема, й енергетичної інфраструктури. Тому міністерство постійно працює для відновлення і допомоги деокупованим територіям, та докладає зусиль, щоб максимально забезпечити їх критично важливим обладнанням. 

Так, Міненерго додатково спрямує до Херсонської області 21 генератор і 24 трансформатори, отримані у якості гуманітарної допомоги від міжнародних партнерів.

Нагадаємо, нещодавно Велика Британія відправила Україні понад 900 генераторів та близько 15 000 комплектів для екстремальних холодів для Збройних сил України.

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