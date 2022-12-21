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Російські військові закріпилися у східних районах Бахмута, – Міноборони Британії

Погано підготовлені солдати російської армії не матимуть переваги у вуличних боях.

Російські військові закріпилися у східних районах Бахмута, – Міноборони Британії
Окупанти у Бахмуті
Фото: EPA/UPG

За останній тиждень російські військові та найманці "Вагнера" трохи просунулися на східній околиці міста Бахмут у Донецькій області. Але у міських боях вони навряд чи зможуть досягти успіху.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

У зведенні зазначається, що російська піхота, ймовірно, закріпилася в східних промислових районах міста, а іноді просувається в житлові райони міста. Вуличні бої продовжуються.

Інтенсивні бої велися на Бахмутській ділянці з червня 2022 року, але лінія фронту в основному проходила відкритою місцевістю навколо східних підступів до міста.

 

З того часу, як у липні 2022 року російські війська увійшли до Лисичанська та Сєвєродонецька, у війні практично не було затяжних великомасштабних боїв у населених пунктах.

Враховуючи, що міські бої потребують висококваліфікованої піхоти з відмінним керівництвом молодшого рівня, "цей тип бою навряд чи дасть перевагу погано підготовленим "вагнерівцям" та мобілізованим резервістам російської армії".

 

Нагадаємо, росіяни змінили тактику боїв на Бахмутському напрямку. 

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