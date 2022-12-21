Російські військові закріпилися у східних районах Бахмута, – Міноборони Британії

За останній тиждень російські військові та найманці "Вагнера" трохи просунулися на східній околиці міста Бахмут у Донецькій області. Але у міських боях вони навряд чи зможуть досягти успіху.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

У зведенні зазначається, що російська піхота, ймовірно, закріпилася в східних промислових районах міста, а іноді просувається в житлові райони міста. Вуличні бої продовжуються.

Інтенсивні бої велися на Бахмутській ділянці з червня 2022 року, але лінія фронту в основному проходила відкритою місцевістю навколо східних підступів до міста.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 21 December 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/bVAFgQ4lAE — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 21, 2022

З того часу, як у липні 2022 року російські війська увійшли до Лисичанська та Сєвєродонецька, у війні практично не було затяжних великомасштабних боїв у населених пунктах.

Враховуючи, що міські бої потребують висококваліфікованої піхоти з відмінним керівництвом молодшого рівня, "цей тип бою навряд чи дасть перевагу погано підготовленим "вагнерівцям" та мобілізованим резервістам російської армії".

Нагадаємо, росіяни змінили тактику боїв на Бахмутському напрямку.