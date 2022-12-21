"Ми просто зобовʼязані перерізати логістику ворогу", – керівник СБУ про Кримський міст

Василь Малюк пообіцяв, що українці дізнаються деталі про вибухи на самобуді окупантів після перемоги України.

Україна зобовʼязана перерізати логістику ворога, яка здійснюється незаконно зведеним Кримським мостом. Про це т.в.о. голови Служби безпеки України Василь Малюк повідомив у інтервʼю журналістці Наталі Мосейчук.

"Кримський міст. Відповідно до норм міжнародного права, до законодавства України, звичаїв і традиції ведення війни і оперативної обставновки, ми просто зобовʼязані перерізати логістику ворогу. Разом з тим сьогодні вам на загал я не можу якимсь чином прокоментувати і розповісти якісь деталі. З часом все стане відомо", – сказав він.

Малюк додав, що дуже цікаво спостерігати за російським псевдослідством вибухів на мосту, що відбулися в жовтні: окупанти затримали 22 своїх співгромадянина, катують їх, проводять поліграфічні дослідження.

Малюк зазначив, що всі деталі українці дізнаються після перемоги. Він також додав, що росіянам і надалі слід чекати "привітів".

"В нашому епосі є козак Мамай. Ця картина висить у мене в кабінеті. Він там зображений, сидячи з бандурою на ворожих черепах. Тому ворога спіткає на нашій землі виключно смерть. Хто прийшов з мечем, той від меча і помирає. Все, без варіантів", – зазначив він.

Нагадаємо, 8 жовтня на Кримському мосту пролунали вибухи. Росіяни заявили, що загорілася цистерна палива у хвості вантажного поїзда. Згодом з’явилася інформація про те, що вибух на Кримському мосту спричинила вантажівка, постраждав також легковик.

"Глава" призначеного Росією так званого парламенту окупованого Криму Володимир Константинов звинуватив у пошкодженні дорожнього полотна на Кримському мосту "українських вандалів".

Джерела в українських правоохоронних органах повідомляли, що підрив Кримського мосту – спецоперація СБУ. Водночас у самій СБУ поки що офіційно не коментують своєї участі в цих подіях.

"Ми це не коментуємо. Роль СБУ чи будь-якого державного органу України у "бавовні" будемо коментувати після нашої остаточної перемоги", – зазначив речник СБУ Артем Дехтяренко.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк припустив, що вибух на Кримському мосту могли організувати росіяни. На думку Подоляка, ця надзвичайна подія могла стати наслідком протистояння між ФСБ і військовими.