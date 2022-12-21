По всій Україні оголошували повітряну тривогу

Вона тривала близько двох годин.

Станом на 12:45 по всій Україні було оголошено повітряну тривогу. Про це стало відомо із даних онлайн-карти повітряних тривог.

Оновлення. Тривога тривала близько двох годин.

При цьому поки офіційно невідомо, що саме стало причиною оголошення тривоги.

Однак, за даними деяких Telegram-каналів, у Білорусі злетіли винищувачі.

Нагадаємо, по Сумській області Росія за добу випустила 19 мін, у Донецькій обстріляла центр Курахового. Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Кіровоградській, Хмельницькій, Одеській, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській областях, а також на Полтавщині, Вінничині, Житомирщині, Чернігівщині, Черкащині та Київщині.