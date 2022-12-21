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По всій Україні оголошували повітряну тривогу

Вона тривала близько двох годин.

По всій Україні оголошували повітряну тривогу
Фото: slovoidilo.ua

Станом на 12:45 по всій Україні було оголошено повітряну тривогу. Про це стало відомо із даних онлайн-карти повітряних тривог.

Оновлення. Тривога тривала близько двох годин. 

При цьому поки офіційно невідомо, що саме стало причиною оголошення тривоги. 

Однак, за даними деяких Telegram-каналів, у Білорусі злетіли винищувачі. 

Нагадаємо, по Сумській області Росія за добу випустила 19 мін, у Донецькій обстріляла центр Курахового. Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Кіровоградській, Хмельницькій, Одеській, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській областях, а також на Полтавщині, Вінничині, Житомирщині, Чернігівщині, Черкащині та Київщині.

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