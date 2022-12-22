Франція веде переговори з італійськими партнерами про можливе постачання Україні систем ППО Mamba

Єлисейський палац засуджує той факт, що Іран продовжує поставляти Москві безпілотники для ударів по українській території.

Париж веде переговори зі своїми італійськими партнерами щодо вивчення можливих поставок протиповітряних систем Mamba.

Про це йдеться в інтерв'ю президента Франції Еммануеля Макрона виданням Le Monde, Wall Street Journal і ліванському An-Nahar.

Макрон назвав один з пріоритетів зупинити бомбардування цивільної інфраструктури України, озброївши нашу державу засобами протиповітряної оборони.

Україна вже отримала від Франції батареї ППО Crotale. Тепер Париж веде переговори зі своїми італійськими партнерами щодо вивчення можливих поставок протиповітряних систем Mamba.

До речі, Єлисейський палац засуджує той факт, що Іран продовжує поставляти Москві безпілотники для ударів по українській території.

"Це просто якийсь мультилатералізм тероризму, який, на жаль, утверджується", - підкреслив Макрон в інтерв'ю.

Нагадаємо, під час виступу на борту французького авіаносця "Шарль де Голль" біля узбережжя Єгипту Макрон повідомив, що Франція відправила в Україну більше зброї, артилерійських установок, а також батареї протиповітряної оборони Crotale.

За словами очільника Франції, він із міністром збройних сил працюють над тим, аби в першому кварталі передати нашій державі необхідну зброю та боєприпаси. Зокрема, йдеться про нові самохідні артилерійські установки Caesar.